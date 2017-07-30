أرابيلا تخاطب EG BANK لاقتراض 800 مليون جنيه

لاستكمال جزء تجارى وإدارى بمشروع التجمع الخامس





كتب – محمد سالم:

خاطبت شركة أرابيلا للتنمية السياحية والعمرانية البنك المصرى الخليجى EG BANK، للحصول على تمويل بنحو 800 مليون جنيه، يوجه لاستكمال الجزء التجارى والإدارى من مشروعها «أرابيلا بلازا» بمنطقة التجمع الخامس.

قال مصدر مصرفى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الشركة فى طور إعداد النموذج المالى الذى يحدد القيمة النهائية للتمويل، والتى تدور حول 800 مليون جنيه بغرض التفاوض بشأنه مع البنك، مشيرا إلى أن الأجل الزمنى المتوقع للقرض يتراوح بين 5 و7 سنوات.

يتكون مشروع أرابيلا بلازا من (مول تجارى - ومبانٍ إدارية - فندق) وتبلغ المساحة الإجمالية 120 ألف متر مربع مبانى، مقسمة على ثلاثة مشاريع (تجارى _ إدارى _ فندقي)، وتم إنهاء %85 من إجمالى الأعمال الخرسانية بنهاية 2016، تبعا لبيانات منشورة على الصفحة الخاصة بالترويج للمشروع على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وذكر المصدر أن الشركة كانت فتحت خطوط تفاوض مع بنوك أخرى، مطلع العام الحالى، للحصول على التمويل لكنها لم تتوصل لاتفاق نظرا لوصول بعض هذه البنوك إلى نسب تركز ائتمانى مرتفعة فى القطاع العقارى.

وتوقع دعوة بنك أو اثنين على أقصى تقدير للمشاركة فى تدبير السيولة، وذلك عقب الحصول على النموذج المالى من الشركة وتحديد القيمة النهائية للقرض.

ويرأس مجلس إدارة شركة أرابيلا للتنمية السياحية والعمرانية المالكة للمشروع المهندس محمد أمين الدخميسى، وساهمت فى مجموعة من المشاريع السياحية العقارية بالساحل الشمالى، ومنها: «قرية الندى بالساحل الشمالي» هاسيندا حالياً، وقرية لؤلؤة هليوبوليس، وقرية فرح لضباط أكاديمية الشرطة، وقرية هدير لضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة، وقرية الروان لضباط الإشارة.

كما تقوم الشركة حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات من بينها؛ الندى ريزورت برأس سدر، و«أرابيلا بلازا» بالتجمع الخامس، والجزيرة NILE Island وهى عبارة عن جزيرة بالنيل بمنطقة الصف بالجيزة يقام عليها مشروع سياحى.



