الاولى قاربت 10 ملايين دولار .. و«كابيتال أدفوكاتس» مستشاراً للصفقات





كتب– شريف عمر:

نفذت شركة السهم المغربية للاستثمارات المالية، صفقتى استحواذ بقطاعى التعليم والاتصالات بالسوق المحلية الأولى تتمثل فى شراء إحدى المدارس الدولية بمنطقة القاهرة الجديدة فى صفقة قاربت 10 ملايين دولار، والثانية اقتناص «أبراج» الإماراتية بشركة «إيكو» للاتصلات، وتبلغ %90 من أسهمها، وتولت شركة كابيتال أدفوكاتس دور المستشار القانونى للصفقتين.

وقالت مصادر مقربة من «السهم» إن الشركة كانت مهتمة بقوة بالاستثمار فى قطاع التعليم بالسوق المصرية، وخصصت 30 مليون دولار منذ 2016 للاستحواذ على عدة مدارس، إلا أن قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، وما تبعه من رفع أسعار الفائدة، وزيادة معدلات التضخم، قد يدفعها للاكتفاء بالصفقة الأخيرة حتى نهاية العام.

وأضافت المصادر- التى فضلت عدم نشر اسمها أن «إيكو» تملك مركزين للكول سنتر فى المعادى والإسكندرية، وتهتم باللغات الألمانية والإنجليزية، بعدد 3000 مقعد عمل، علاوة على امتلاكها فرعًا بقطر.

وتأسست شركة «السهم» المغربية منذ عامين، برأسمال كندى مغربى مشترك، وتهتم بمجال الاستثمار المباشر، واخترقت السوق المصرية منتصف العام الماضى عبر الاستحواذ على %50 من شركة معامل حساب للتحاليل الطبية، فى صفقة قدرت بنحو 100 مليون جنيه، أعقبتها باستثمار 10 ملايين جنيه فى شركة كول سنتر فى القاهرة والإسكندرية.

وأوضحت المصادر أن «السهم» دخلت فى مفاوضات جادة مع مساهمى معامل «كايرو لاب»، وعلى رأسهم الدكتور محسن أبوالغار، شقيق السياسى البارز محمد أبوالغار، بهدف الاستحواذ على الأخيرة، وتم الاتفاق على كل البنود، ومنها التقييم الإجمالى للمعامل، والذى بلغ 100 مليون جنيه، إلا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة دفعت ملاك كايرو لاب لعدم إتمام الصفقة.

وأرجعت المصادر الرغبة فى الاستحواذ على «كايرو لاب» إلى امتلاكها 35 فرعاً بمختلف أنحاء القاهرة الكبرى، وتعد من أبرز المعامل بالسوق المحلية، كما تحقق ايرادات سنوية تقارب 60 مليون جنيه.

وكانت «المال» قد نقلت فى وقت سابق من مسئولى «السهم» اهتمامها بالسوق المصرية، ورغبتها فى اختراق عدة قطاعات منها التعليم والرعاية الصحية، كما حاولت الاستحواذ على أحد مراكز الأشعة، إلا أن المفاوضات توقفت بالكامل فى ظل الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة، ما دفع «السهم» للعزوف عن اختراق قطاع الأشعة.



