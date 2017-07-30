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اقتصاد وأسواق
بروتوكول تعاون بين الاستثمار العربى ومدينة دمياط للأثاث
الأحد 30 يوليه 2017 03:15 م
بروتوكول تعاون بين الاستثمار العربى ومدينة دمياط للأثاث
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بروتوكول تعاون بين الاستثمار العربى ومدينة دمياط للأثاث
المال- خاص
وقع بنك الاستثمار العربى، بروتوكول تعاون مع شركة مدينة دمياط للاثاث، حيث وقع كل من أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، وهانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، للمشاركة فى مبادرة الدولة لإنشاء مدينة دمياط للأثاث باعتبارها أول وأكبر منطقة صناعية متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث والصناعات المكملة فى الشرق الأوسط.
وتقام المدينة على مساحة 331 فدانا، بما يسهم فى تحديث تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لاحدث التطورات العالمية، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة اقليميا ودوليا، الى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
ويأتى توقيع البروتوكول انطلاقا من الدور الريادى الذى يقوم به البنك فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تقديم كافة الخدمات المصرفية والبنكية والاستشارات المالية وتمويل المشروعات، بالاضافة الى المشاركة فى توفير بدائل التمويل اللازم لكافة مجالات النشاط الاقتصادى للمتعاملين بها، مما يعود على الاقتصاد القومى بالنمو والمساهمة فى هذا المشروع القومى لمحاربة الغلاء وزيادة الانتاج المحلى وتوفير فرص عمل للشباب وذلك بفائدة مخفضة وفقا لمبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقد أبدى اسامة صالح رئيس مجلس ادارة شركة مدينة دمياط للاثاث عن سعادته بهذا التعاون وما يمكن ان يقدمه البنك من تمويل اول واكبر منطقة صناعية مخصصة فى صناعة الاثاث والصناعات المكملة فى الشرق الاوسط حيث تسعى الشركة الى تحويل دمياط الى مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة وتصدير الاثاث من خلال تحديث تلك الصناعة والنهوض بها وفقا للمتطلبات العالمية، كما صرح انه سيتم البدء فى طرح الوحدات الصناعية للصناعات الصغيرة ابتداء من شهر سبتمر القادم.
وأشار هانى سيف النصر رئيس مجلس ادارة البنك الى انه من المتوقع الانتهاء من افتتاح فرع جديد للبنك بمدينة دمياط الجديدة mini branch)) لتمويل جميع الصناعات المغذية والمكملة للصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وربطها بعضها البعض من خلال برامج تمويلية متخصصة لتمويل أصحاب المصانع بالمنطقة بفترات سداد تتراوح بين سنة الى 10 سنوات حتى لا تثقل على كاهل الشباب وكذلك كافة الخدمات المصرفية والبنكية بالاضافة الى خدمات الكترونية متكاملة من خلال تقديم حزمة من الخدمات تشمل خدمات إدارة الاموال الخاصة بالعملاء وكذلك خدمات التجارة الدولية ليصل اجمالى الفروع بنهاية 30/9/2017 الى 30 فرع وجارى العمل على افتتاح فروع جديدة ليصل بذلك اجمالى عدد الفروع الى 46 فرع خلال عامى 2017، 2018، حيث اكد سيف النصر أن تساير هذه الخطة التوسعية للفروع خطة موازية لتطوير الفروع القائمة وتحديثها بنفس الأسس والمواصفات والتى تقوم على تصميم نمطى لكافة فروع البنك.
وزارة الصناعة والتجارة
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