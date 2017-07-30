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تأميـــن
16 مليون جنيه أرباح طوكيو مارين جنرال
الأحد 30 يوليه 2017 02:34 م
أتسوشى ياماجاكى
أخر الأخبار
طوكيو مارين
مروة عبد النبى
قال أتسوشى ياماجاكى، العضو المنتدب لشركة "طوكيو مارين جنرال" تكافل، إن شركته حققت أرباحًا تقدر بـ16 مليون جنيه، نهاية العام المالى الماضى، مقابل 5.9 مليون جنيه في العام السابق له.
وأشار ياماجاكى إلى أن شركته حققت 14 مليون جنيه بفرع التأمين الطبى بنهاية العام الماضى، لافتًا إلى حرص شركته على تقديم خدمة متميزة، من خلال برامج متنوعة ومتعددة، لتتناسب مع احتياجات العملاء والشركات علاوة على وجود برامج تأمين طبي فردي وجماعي للعلاج في الخارج للأفراد والشركات، بمنتجات متنوعة وبأسعار تنافسية تغطي جميع دول العالم.
ونفى نية الشركة لزيادة رأسمالها خلال العام المالى الحالى، والبالغ حاليا 60 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الزيادة بصفة عامة دوما محل نظر ودراسة عند اللزوم، لافتا إلى أن العوامل الفنية بالشركة تزداد قوة مع الوقت، ولديها القدرة الكالملة على تكوين المخصصات والاحتياطيات اللازمة لمواجهة التزاماتها تجاه العملاء.
وأوضح أن شركته حققت 138 مليون جنيه أقساطًا تأمينية بنهاية يونيو الماضي، مقابل 90 مليون جنيه للعام السابق عليه، بنسبة نمو تجاوزت 50%.
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