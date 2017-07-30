تعاون بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب والخطوط العراقية

دعاء محمود

صرح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأنه انطلاقا من استراتيجية أكاديمية مصر للطيران للتدريب نحو التوسع وتكثيف التعاون المشترك بينها وبين شركات الطيران فى الوطن العربى ومن منطلق ريادتها فى مجال تدريب الطيران والثقة العالية التى تتمتع بها بين دول الجوار، قدمت أكاديمية مصر للطيران للتدريب العديد من الدورات لتأهيل وتدريب أطقم الضيافة الجوية للخطوط الجوية العراقية، تشمل التدريب على الأساليب المتقدمة لإجراءات الطوارئ على جهاز CEET وأساليب تقديم الخدمة على جهاز CST ، وذلك بحضور مفتش من طيران العراق وكذلك كبير المحاضرين من الخطوط العراقية وقد أبدى المتدربون إعجابهم بمستوى التدريب المحترف الذى يتمتع به مدربو الأكاديمية المعتمدون دوليا وأيضا بالإمكانات المتقدمة والحديثة التى تضمها الأكاديمية.





وعلى صعيد آخر تقدم الأكاديمية تدريبا خاصا لترقية الطيارين العراقيين من مساعد إلى قائد طائرة لطراز إيرباص A330 وهى أول دفعة يتم تطبيق هذا البرنامج المستحدث والمتميز عليهم ومن المتوقع أن يتم تطبيق نفس البرنامج على أطقم الشركات المختلفة قريبا.





وأضاف الطيار محمد منار رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب يجرى الاتفاق حاليا على تأهيل العناصر البشرية بالخطوط العراقية لإعداد كوادر ومحاضرين فى موضوعات البضائع الخطرة على الطرازات المختلفة، وذلك وفق برنامج تدريبى متقدم أعده خبراء الأكاديمية خصيصا لأجل هذا الغرض، بالإضافة إلى دراسة تدريب أطقم طيارى الخطوط العراقية على طرازات إيرباصA330-A340- وبوينج B737-800 لعمل زيارة بهدف الإطلاع على أحدث البرامج التدريبية وأجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الطيارين التى تشمل طرازات الإيرباصA330-A340-A320 و بوينج B777/ B737-800 وكذلك أجهزة تدريب الضيافة الجوية على جهاز الطوارئ CEET وتقديم الخدمة على جهاز CST، بالإضافة إلى تدريب مهندسى صيانة الطائرات الحديثة وأيضا الفصول الدراسية المتطورة و المطابقة للمواصفات والأساليب المتقدمة.

وقد أبدى الوفد إعجابه الشديد بالإمكانات المتاحة داخل مركز التدريب مؤكدين علي مواكبته لأعلى المقاييس الدولية فى صناعة تدريب النقل الجوى.