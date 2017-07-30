مزايا سداد مقدمات أراضى القرعة بتحويل بنكي أو بشيك ​





قال المحاسب محمد فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إنه سيتم ابتداء من يوم الأحد المقبل، وحتي 29 أغسطس المقبل، تقديم استمارات الحجز، وسداد مقدم الحجز، لـ 24024 قطعة أرض (إسكان اجتماعى، إسكان متميز، إسكان أكثر تميزاً)، طرحتها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بـ 19 مدينة جديدة، بمساحات 209م2 و1500م2، وذلك لدى جميع فروع البنك، خلال أيام العمل الرسمية، من الساعة 3 مساءً وحتي 5 مساءً، موضحاً أن فروع البنك بدأت منذ اليوم الأحد، استقبال الراغبين في شراء كراسات الشروط والمواصفات.

وأضاف أنه تم توفير خدمة للعملاء الراغبين في التقدم للحجز لسداد مقدم الحجز، من خلال طريقين، أولهما: التحويل البنكي بنظام السويفت أو بنظام ACH، بحيث يتقدم الراغب في الحجز بطلب للبنك المتعامل معه بتحويل قيمة مقدم الحجز المطلوب لقطعة الأرض المراد حجزها، والموضح بكراسات الشروط طبقاً لمستوى ونوعية قطع الأراضي السكنية المعروضة (اجتماعي – متميز – أكثر تميزاً) لحساب بنك التعمير والإسكان (سويف كود HDBKEGCAXXX) حساب رقم 1771100010001 EGP، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية : (اسم المتقدم للحجز رباعيا – رقم بطاقة الرقم القومي 14 رقماً – اسم الفرع المراد الحجز به – نوع قطعة الأرض المراد الحجز بها (اجتماعي – متميز – أكثر تميزاً).

وأشار إلى أن طريقة السداد الثانية، تتمثل في السداد عن طريق شيك معتمد أو مصرفي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحاً أن المزايا الممنوحة في حالة السداد عن طريق التحويل البنكي أو بشيك معتمد، هي، رد كامل قيمة كراسة الشروط للمتقدم للحجز عند تقديم استمارة الحجز مرفقاً بها (مستند التحويل من البنك المتعامل معه أو الشيك المعتمد) وإمكانية التقدم للحجز خلال مواعيد العمل الرسمية للفرع (الفترة الصباحية).

وأوضح أن توفير هاتين الطريقتين للسداد، يأتي حرصاً من البنك على التيسير على العملاء في التقدم للحجز، وسداد مبلغ جدية الحجز، وتسهيل وإنهاء الإجراءات، وحماية المتقدم للحجز من مخاطر التنقل بمبلغ جدية الحجز وحمل النقدية، وتماشياً مع توجيهات الدولة لتعزيز الشمول المالي.