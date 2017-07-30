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ثقافة وفنون
تأجيل دعوى خلع زينة من أحمد عز
الأحد 30 يوليه 2017 02:20 م
أحمد عز وزينة
أخر الأخبار
أحمد عز وزينة
نجوى عبد العزيز
أجلت محكمة أسرة مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد القاضي، اليوم اﻷحد، دعوى الخلع المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، إلى جلسة 24 سبتمبر المقبل.
وحضر معتز الدكر، وكيلاً عن الفنانة زينة، وقدم حافظتي مستندات، حوت اﻷولى الأمر الوقتي الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2016 بمنع أحمد عز طفليه من السفر للخارج، والذي قضى فيه بالرفض، وصورة ضوئية من اﻷمر الوقتي الثاني الصادر بتاريخ 24 يوليو 2017 في ذات الأمر، والذي قضى فيه هو اﻷخر بالرفض، للتأكيد على إقرار عز بثبوت الزوجية والمعاشرة والنسب.
كان معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، قد تقدم لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم 832 لسنة 2016 وطالب فيه بتطليق موكلته وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ"زينة"، من الفنان أحمد عز طلقة بائنة للخلع، مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية، وبعد تغيب الطرفين عن حضور جلسة التسوية حرك "الدكر" الدعوى القضائية بغية القضاء لموكلته بطلباتها.
ثقافة وفنون
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