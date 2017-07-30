دول المقاطعة لقطر: مستعدون للحوار بشروط

وزير خارجية البحرين



المال - خاص



اجتمع وزراء خارجية كل من مصر، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والإمارات، في المنامة منذ قليل، للتباحث حول تطورات الأزمة القطرية.



وقال خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، في مؤتمر صحفي مشترك، إن الدول الأربع المقاطعة لقطر على استعداد للحوار مع الدوحة، بشرط إعلانها الاستعداد للتوقف الفوري عن دعم وتمويل الإرهاب، وتنفيذ المطالب الـ 13 التي تقدمت بها الدول المقاطعة.



وأكد "بن أحمد" أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه قطر هي من أعمال السيادة، وتتوافق مع القانون الدولي.



وكانت 4 دول خليجية هي: السعودية والبحرين والإمارات واليمن، إضافة إلى مصر وحكومة شرق ليبيا، قد أعلنت منذ 5 يونيو الماضي عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب ما وصفته بـ"تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية عن الدول المقاطعة.