أوراسكوم تبدأ إجراءات الحجز على جولدن بيراميدز

أوراسكوم للإنشاء والصناعة

رجب عزالدين:



قالت شركة جولدن بيراميدز بلازا إن شركتى أوراسكوم للإنشاء والصناعة، واتحاد المقاولين العالمية اتخذا إجراءات للحجز على أموال الشركة.



وأضافت الشركة - فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد - أن هذا الإجراء جاء على غير سند من القانون، من وجهة نظرنا ونحن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حياله".



وتابع البيان : " سنرفع دعوى لإيقاف الحجز وفقا لنص المادة 235 من قانون المرافعات، التى أجازت للمحجوز عليه إقامة تلك الدعوى للمطالبة برفع الحجز الموقع عليها واعتباره كأن لم يكن ".



وقالت إن هذا الإجراء الذى قام به الخصوم لم يؤثر على الوضع المالى للشركة ولا على أنشطة التشغيل بها .



وأصدر مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، فى 3 مارس 2015 حكما بإلزام "جولدن بيراميدز" بسداد 260.8 مليون جنيه، و43.4 مليون دولار، مضافا إليهما الفوائد من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد، لصالح شركتى أوراسكوم للإنشاء واتحاد المقاولين العالمية .



ورفعت "جولدن بيراميدز بلازا" أكثر من دعوى للطعن على الحكم ورفضت كان آخرها فى 15 يوليو الجارى، بعدما قضت محكمة النقض برفض طعن مقدم من الشركة على الحكم المشار إليه .