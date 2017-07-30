EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
حل مشكلات مياه الشرب بقرى بالدقهلية
الأحد 30 يوليه 2017 01:18 م
محطة مياه بالبحيرة
أخر الأخبار
محطة مياه بالبحيرة
المال – خاص:
أكد المهندس عزت الصياد، رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، زيادة الضغط وتحسين كميات مياه الشرب ببعض المناطق بالمحافظة، خلال الأيام الماضية.
وأضاف أنه تم حل مشكلات ضعف وانقطاع المياه بقرية السماحية بمركز بلقاس، وجاري تركيب رافع مياه لقرية السبعة بمركز بلقاس، بالإضافة لتركيب رافع مياه لتغذية عزب الجوهري، وأبو بدوي، وحسن جمعة ( طريق ترعة السبعة).
وأوضح أنه تم تنفيذ خط مياه بطول 4كم لتغذية عزب عاصم، وأبو الروس، والتل بمركز دكرنس، وربط وتغذية قرية الكمال وبطاس وكفر الأمير بمركز تمي الأمديد بالمياه.
وأضاف أنه تم القضاء على مشكلة قرية ميت أبو خالد، عقب تركيب مواتير طرد لخط الصرف الصحي، ووعد "الصياد" بحل أزمة البئر الجديد بقرية هلا، وتشكيل لجنة لبحث احتياجات محطة مياه القرية، لرفع كفائتها.
عقـــارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا