حل مشكلات مياه الشرب بقرى بالدقهلية

محطة مياه بالبحيرة



المال – خاص:



أكد المهندس عزت الصياد، رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، زيادة الضغط وتحسين كميات مياه الشرب ببعض المناطق بالمحافظة، خلال الأيام الماضية.



وأضاف أنه تم حل مشكلات ضعف وانقطاع المياه بقرية السماحية بمركز بلقاس، وجاري تركيب رافع مياه لقرية السبعة بمركز بلقاس، بالإضافة لتركيب رافع مياه لتغذية عزب الجوهري، وأبو بدوي، وحسن جمعة ( طريق ترعة السبعة).



وأوضح أنه تم تنفيذ خط مياه بطول 4كم لتغذية عزب عاصم، وأبو الروس، والتل بمركز دكرنس، وربط وتغذية قرية الكمال وبطاس وكفر الأمير بمركز تمي الأمديد بالمياه.



وأضاف أنه تم القضاء على مشكلة قرية ميت أبو خالد، عقب تركيب مواتير طرد لخط الصرف الصحي، ووعد "الصياد" بحل أزمة البئر الجديد بقرية هلا، وتشكيل لجنة لبحث احتياجات محطة مياه القرية، لرفع كفائتها.

