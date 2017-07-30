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بنـــوك
أرابيلا تخاطب 3 بنوك لإقتراض 800 مليون جنيه
الأحد 30 يوليه 2017 01:16 م
كابيتال جاردنز عقارات كمباوند شقق
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كابيتال جاردنز 55699
محمد سالم
خاطبت شركة أرابيلا للتنمية السياحية والعمرانية تحالف من 3 بنوك محلية بغرض الحصول على تمويل تقدر قيمته بنحو 800 مليون جنيه توجه لإستكمال الجزء التجارى والإدارى من مشروعها "أرابيلا بلازا" بمنطقة التجمع الخامس.
قال مصدر مطلع فى تصريحات خاصة لـ "المال" أن التحالف المصرفى يضم كل من بنك الإتحاد الوطنى والمصرى الخليجى والكويت الوطنى ، لافتة الى أن الشركة فى طور إعداد النموذج المالى الذى يحدد القيمة النهائية للتمويل والتى تدور حول 800 مليون جنيه بغرض التفاوض بشأنه ، مشيرا الى أن الأجل الزمنى يتراوح بين 5 و 7 سنوات
يتكون مشروع أرابيلا بلازا من ( مول تجاري _ مباني إدارية _ فندق ) وتبلغ المساحة الإجمالية 120 ألف متر مربع مباني مقسم علي ثلاثة مشاريع ( تجاري _ إداري _ فندقي ) وتم الأنتهاء من 85% من إجمالي الأعمال الخرسانية بنهاية 2016 ، تبعا لبيانات منشورة على الصفحة الخاصة بالترويج للمشروع على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك
وذكر المصدر أن الشركة كانت قد فتحت خطوط تفاوض مع بنوك أخرى مطلع العام الجارى للحصول على التمويل لكنها لم تتوصل لإتفاق نظرا لوصول بعض هذه البنوك الى نسب تركز ائتمانى مرتفع فى القطاع العقارى.
ويرأس مجلس إدارة شركة ارابيلا للتنمية السياحية والعمرانية المالكة للمشروع المهندس محمد أمين الدخميسي، وساهمت الشركة فى مجموعة من المشاريع السياحية العقارية بالساحل الشمالي ومنها "قرية الندى بالساحل الشمالي" هاسيندا حالياً، قرية لؤلؤة هليوبوليس، قرية فرح لضباط أكاديمية الشرطة بالساحل الشمالي، قرية هدير لضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة، قرية الروان لضباط الإشارة.
كما تقوم الشركة حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات من بينها؛ الندى ريزورت برأس سدر، "أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس" المشروع الحالي، الجزيرة NILE Island وهى عبارة عن جزيرة بالنيل بمنطقة الصف بالجيزة يقام عليها مشروع سياحي.
تتوزع مساحات الجزء الإدارى والتجارى بواقع 4 الاف متر مربع مخصصة لفروع البنوك و صالات العرض ، 18 الف متر مربع من مساحات الإدارية ، 12 الف متر مربع لمقترح الفندق ، و 40 الف متر مربع لأماكن البيع التجارية
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