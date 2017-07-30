احتضان 50 شركة بمجمع إبداع منطقة برج العرب التكنولوجية

مدينة برج العرب

المال – خاص



تستهدف مجمعات الإبداع المزمع إقامتها بمنطقة برج العرب التكنولوجية ضخ استثمارات تبلغ ٢٥ مليون جنيه للمجمع الواحد، وضم ٥٠ شركة على مدار 60 شهراً، بجانب توعية ٢٥٠٠ من شباب الإسكندرية، وتدريب ٥٠٠ منهم، بهدف خلق عمالة عالية القيمة، وتأسيس ١٠ شركات جديدة سنويا، وابتكار العديد من المنتجات التكنولوجية يتم تسويقها عالميا.



وتقدم "ايتيدا" تمويلا وخدمات لمجمعات الإبداع المعتمدة من منح وقروض واستثمار، ويساهم القطاع الخاص بنسبة ٢.-٤٠٪ من التمويل.



وأعرب الدكتور حازم الطحاوى، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً أن إنشاء هذا المجمع بالتعاون مع المؤسسات البحثية والأكاديمية والصناعية فى الإسكندرية يأتى تتويجا لجهود ايتيدا واتصال فى نشر التوعية التكنولوجية بين الشباب ودعم أنشطة البحث والتطوير والتعاون بين الصناعة والبحث العلمى.



وأضاف أن هذا المجمع يأتى فى إطار استراتيجية "ايتيدا" الرامية إلى نشر مشروعات الإبداع وريادة الأعمال فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال تكوين مجمعات إبداع بالشـراكة بين القطاعين العام والخاص.



ويمثل "مجمع الإبداع" شراكة بين القطاعين العام والخاص تتضمن شرائح مختلفة من المؤسسات الداعمة للمشروعات الريادية في قطاع عمل محدد ومنطقة جغرافية معينة، والتى تتعاون فيما بينها لتنفيذ هذه المشروعات وذلك من خلال مساهماتهم بالموارد البشرية والتكنولوجيا والمرافق والمعارف والخبرات، بهدف إنتاج إبداعات عالية القيمة موجهة بقوة للأسواق العالمية.



ويتسم تمويل المجمع بأنه يتناقص تدريجيا حيث ويتم تمويل المجمع في المرحلة الأولى للاعتماد بحد أقصى 25 مليون جنيه، ويتم التجديد لمدة أخرى بمبلغ 10 ملايين جنيه، ومدة ثالثة بـ 5 ملايين.



وتتضمن أعمال مجمعات الإبداع البحث والتطوير المشترك بين الصناعة والجهات الأكاديمية، والتدريب وتنمية الموارد البشرية، ومسابقات اكتشاف المبدعين ورواد الأعمال، ودعم تطوير نماذج المنتجات الأولية "Fast Prototyping" وإتاحة التمويل، واحتضان الشركات الناشئة، والإرشاد، وتوفير مساحات العمل المشترك، ومحفزات ريادة الأعمال، والتوعية والتواصل.