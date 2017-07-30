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بورصة وشركات
البورصة تتيح الحصول على قيمة شهادات الإيداع بالعملة الأجنبية
الأحد 30 يوليه 2017 12:13 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
أحمد على ومنى عبدالبارى
كشف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، أن مجلس الإدارة الجديد سيناقش خلال اجتماعه الأول اليوم تعديل قرار إلزام المتعاملين بتحصيل قيمة بيع شهادات الإيداع الدولية بالعملة المحلية، لتصبح بالأجنبية مع الإبقاء على عملية التحصيل داخل جمهورية مصر العربية.
وأضاف عمران خلال مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم أن قرار التعديل سيكون آخر قرار تنفيدى سيتم اتخاده وهو على رأس منظومة البورصة المصرية.
وتنتهى فترة تولى عمران كرئيس للبورصة فى السادس من أغسطس المقبل، ولم يتم بعد اختيار رئيس جديد خلفا عنه.
البورصة المصرية
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