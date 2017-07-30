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بورصة وشركات
عمران: المركزى يعتزم تداول السندات بالبورصة مطلع 2018
الأحد 30 يوليه 2017 12:05 م
محمد عمران
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محمد عمران
منى عبد البارى
قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن البورصة وصلت إلى مراحل متقدمة مع البنك المركزى فى المفاوضات المتعلقة بملف تنشيط السوق الثانوية للسندات، كاشفا عن اعتزامه تداول جزء من السندات الحكومية بالبورصة فى الربع الأول من العام المقبل.
يذكر أن مفاوضات تنشيط السوق الثانوية لتداول السندات متواصلة بين المركزى والبورصة منذ أكثر من 4 سنوات، وتم تشكيل لجنة من البنك المركزى وبنك الاستثمار والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية عقب مطالب الشركات العاملة بالأوراق المالية السماح بتداول نحو 5% من السندات الحكومية بالسوق عبر شركات السمسمرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته البورصة اليوم لعرض إنجازاتها فى السنوات الأربع الماضية خلال فترة تولى مجلس الإدارة السابق.
البنك المركزى
البورصة المصرية
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