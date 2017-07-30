17 مليار جنيه زيادة رأسمال البورصة منذ 2013

محمد عمران رئيس البورصة المصرية

أحمد على ومنى عبدالبارى



قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن البورصة حققت زيادة فى رأسمالها خلال الفترة من 2013 - 2017 بقيمة إجمالية 37 مليار جنيه، بمتوسط سنوى 9.3 مليار جنيه.



وأشار عمران خلال مؤتمر عقدته البورصة اليوم لعرض إنجازاتها خلال فترة تولى مجلس إداراتها السابق فى السنوات الأربع الماضية تم قيد 76 شركة بقيمة اسمية 11 مليار جنيه، كما ارتفعت احجام التداولات إلى 1.5 مليار جنيه يوميا فى المتوسط بزياده نحو 4 مرات.



وكشف عن ارتفاع مؤشر البورصة بنسبة 200 % خلال هذه الفترة ما أهلها لتصبح الأولى على مستوى العالم بحسب مؤشر مرجان ستانلى للأسواق الناشئة.



ولفت إلى أنه تم خلال السنوات الأربع الماضية قيد 6000 صندوق ومؤسسة بالبورصة وما انعكس على حجم التعاملات الأجانب التى سجلت صافى شراء منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى 11 مليار جنيه.



وأشار عمران إلى أنه سيعقد أول اجتماعاته مع مجلس الإدارة الجديد اليوم فى الواحدة بعض الظهر لمناقشة خطة العمل، وعدد من النقاط المتعلقة بسير العمل الفترة المقبلة.