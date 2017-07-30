EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
17 مليار جنيه زيادة رأسمال البورصة منذ 2013
الأحد 30 يوليه 2017 11:46 ص
محمد عمران رئيس البورصة المصرية
أخر الأخبار
محمد عمران رئيس البورصة المصرية
أحمد على ومنى عبدالبارى
قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن البورصة حققت زيادة فى رأسمالها خلال الفترة من 2013 - 2017 بقيمة إجمالية 37 مليار جنيه، بمتوسط سنوى 9.3 مليار جنيه.
وأشار عمران خلال مؤتمر عقدته البورصة اليوم لعرض إنجازاتها خلال فترة تولى مجلس إداراتها السابق فى السنوات الأربع الماضية تم قيد 76 شركة بقيمة اسمية 11 مليار جنيه، كما ارتفعت احجام التداولات إلى 1.5 مليار جنيه يوميا فى المتوسط بزياده نحو 4 مرات.
وكشف عن ارتفاع مؤشر البورصة بنسبة 200 % خلال هذه الفترة ما أهلها لتصبح الأولى على مستوى العالم بحسب مؤشر مرجان ستانلى للأسواق الناشئة.
ولفت إلى أنه تم خلال السنوات الأربع الماضية قيد 6000 صندوق ومؤسسة بالبورصة وما انعكس على حجم التعاملات الأجانب التى سجلت صافى شراء منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى 11 مليار جنيه.
وأشار عمران إلى أنه سيعقد أول اجتماعاته مع مجلس الإدارة الجديد اليوم فى الواحدة بعض الظهر لمناقشة خطة العمل، وعدد من النقاط المتعلقة بسير العمل الفترة المقبلة.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا