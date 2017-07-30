15 مليار جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة خلال 4 سنوات

محمد عمران 1

أحمد على ومنى عبدالبارى



قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن مشتريات المستثمرين الأجانب فى البورصة سجلت خلال السنوات الأربعة الماضية نحو 15 مليار جنيه، مقارنة بـ 4 مليارات فى الفترة من 2011 إلى 2013.



وأشار إلى أن حجم التداولات اليومية تضاعفت أكثر من 4 مرات خلال الفترة من 2013 - 2017 لتسجل متوسطا يوميا 1.5 مليار جنيه.



جاء ذلك خلال 7/30/2017 خلال فترة توليه فى السنوات الأربع الماضية والتى انتهت فى 30 يونيو 2017.