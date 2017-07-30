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بورصة وشركات
15 مليار جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة خلال 4 سنوات
الأحد 30 يوليه 2017 11:39 ص
محمد عمران 1
أخر الأخبار
محمد عمران 1
أحمد على ومنى عبدالبارى
قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن مشتريات المستثمرين الأجانب فى البورصة سجلت خلال السنوات الأربعة الماضية نحو 15 مليار جنيه، مقارنة بـ 4 مليارات فى الفترة من 2011 إلى 2013.
وأشار إلى أن حجم التداولات اليومية تضاعفت أكثر من 4 مرات خلال الفترة من 2013 - 2017 لتسجل متوسطا يوميا 1.5 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال 7/30/2017 خلال فترة توليه فى السنوات الأربع الماضية والتى انتهت فى 30 يونيو 2017.
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