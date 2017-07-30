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بورصة وشركات
عمران: قيد 10 شركات ببورصة النيل خلال 4 سنوات
الأحد 30 يوليه 2017 11:34 ص
محمد عمران مؤتمر
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أحمد على ومنى عبدالبارى
قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن بورصة النيل شهدت قيد 10 شركات جديدة بنمو نحو 43% خلال السنوات الأربعة الماضية ليصل بذلك عددها إلى 33 شركة مقيدة.
كما ارتفعت رؤوس أموال بورصة النيل خلال هذه الفترة لتبلغ 200 مليون جنيه من خلال 19 حالة، فيما بلغ حجم التعاملات السنوية 900 مليون حيث تضاعفت 4 مرات مقارنة بمستوياتها عام 2013 التى بلغت فيه 200 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عمران اليوم لعرض حصاد البورصة المصرية خلال فترة تولى مجلس الإدارة السابق من 2013 - 2017.
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