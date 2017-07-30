أبوزيد: تحديد حقول إرشادية لزراعة الذرة الشامية بمطروح

الحقول تقع بمدن العلمين والحمام وسيوة



معتز محمود



أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن المحافظة تشارك حاليا لأول مرة فى الحملة القومية للذرة الشامية بتنفيذ حقول إرشادية ببعض المواقع للتوسع فى زراعتها بمطروح للحد من استيرادها وتوفير الأعلاف والعملة الصعبة مع زيادة الإنتاجية والمساهمة فى تنمية الثروة الحيوانية.



من جانبه صرح المهندس حسين السنينى مدير عام مديرية الزراعة بمطروح بأن المحافظة تشارك فى الحملة القومية للذرة الشامية بزراعات على مساحة 20 فدانا بالتعاون بين إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية ومركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، للتوسع فى مناطق زراعة الذرة الشامية بما يساهم بشكل كبير فى الحد من عملية استيرادها مع توفير العملة الصعبة وزيادة دخل المزارعين من خلال زيادة إنتاجية المحصول وتوفير الأعلاف للمساهمة فى تنمية الثروة الحيوانية.



وأضاف مدير عام الزراعة بمطروح أن محافظة مطروح تشارك فى الحملة القومية للذرة الشامية لأول مرة وذلك بتنفيذ حقول إرشادية بمدن العلمين والحمام وسيوة.