الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا .. والعظمى بالقاهرة 34

حالة الطقس



المال - خاص



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-



الصغرى العظمى



القاهرة 25 34



الإسكندرية 24 30



مطروح 24 30



بورسعيد 25 31



دمياط 25 30



بلطيم 24 32



الإسماعيلية 24 35



السويس 25 36



العريش 22 32



نخل 20 34



طابا 23 35



الطور 26 32



مرسى علم 29 38



الغردقة 29 39



شرم الشيخ 30 38



رفح 22 33



كاترين 19 34



سيوة 24 35



المنيا 25 35



الفيوم 25 34



رأس سدر 25 35



أبو سمبل 29 41



وسط الدلتا 25 34



أسيوط 24 36



سوهاج 25 37



الأقصر 27 41



أسوان 30 44



شلاتين 30 38



حلايب 31 36



الوادى الجديد 24 42



قنا 25 40



نويبع 28 36



السلوم 22 31