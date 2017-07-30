ترامب ينتقد الصين بسبب كوريا الشمالية

وكالات:





لجأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، لانتقاد الصين لعدم قيامها بما يكفي للتدخل مع كوريا الشمالية.





وكتب ترامب في حسابه الشخصي على تويتر «أشعر بخيبة أمل كبيرة من الصين. لقد سمح قادتنا الحمقى السابقين لهم بجني مئات المليارات من الدولارات سنويا عبر التجارة، لكنهم لا يفعلون شيئا من أجلنا مع كوريا الشمالية، مجرد كلام».





وأضاف ترامب «لن نسمح لهذا أن يستمر. الصين يمكن أن تحل بسهولة هذه المشكلة!»





وجاءت تصريحاته بعد يوم واحد من قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخها الباليستي الثاني العابر للقارات، حيث قال خبراء إن لديها حاليا القدرة على ضرب المدن الامريكية الكبرى.



