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سيـــاســة
ترامب ينتقد الصين بسبب كوريا الشمالية
الأحد 30 يوليه 2017 04:58 ص
المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب
أخر الأخبار
المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب
وكالات:
لجأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، لانتقاد الصين لعدم قيامها بما يكفي للتدخل مع كوريا الشمالية.
وكتب ترامب في حسابه الشخصي على تويتر «أشعر بخيبة أمل كبيرة من الصين. لقد سمح قادتنا الحمقى السابقين لهم بجني مئات المليارات من الدولارات سنويا عبر التجارة، لكنهم لا يفعلون شيئا من أجلنا مع كوريا الشمالية، مجرد كلام».
وأضاف ترامب «لن نسمح لهذا أن يستمر. الصين يمكن أن تحل بسهولة هذه المشكلة!»
وجاءت تصريحاته بعد يوم واحد من قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخها الباليستي الثاني العابر للقارات، حيث قال خبراء إن لديها حاليا القدرة على ضرب المدن الامريكية الكبرى.
ووصف ترامب إطلاق الصاروخ بالعمل «المتهور والخطير».
دونالد ترامب
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