رئيس وزراء أستراليا: إحباط مؤامرة إرهابية لإسقاط طائرة

وكالات:





أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تيرنبول، الأحد، أنّ السلطات الأسترالية أحبطت مؤامرة إرهابيّة كانت تهدف إلى إسقاط طائرة، وذلك بعد ساعات من اعتقال أربعة أشخاص السبت في سلسلة مداهمات أمنية في أنحاء سيدني.



