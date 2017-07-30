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نقل وملاحة
رئيس وزراء أستراليا: إحباط مؤامرة إرهابية لإسقاط طائرة
الأحد 30 يوليه 2017 12:47 ص
رئيس وزراء استراليا
أخر الأخبار
رئيس وزراء استراليا
وكالات:
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تيرنبول، الأحد، أنّ السلطات الأسترالية أحبطت مؤامرة إرهابيّة كانت تهدف إلى إسقاط طائرة، وذلك بعد ساعات من اعتقال أربعة أشخاص السبت في سلسلة مداهمات أمنية في أنحاء سيدني.
وأكّد تيرنبول للصحفيين أنه تم اتخاذ إجراءات أمنيّة إضافيّة داخل كلّ المطارات الأسترالية.
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