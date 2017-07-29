مسئول بالزراعة: العراق لم يحظر استيراد السلع المصرية

فواكه

"بغداد": تطلب نتائج تحاليل متبقيات المبيدات



الصاوي أحمد



قال مسئول بارز بوزارة الزراعة إن العراق لم يحظر استيراد الخضراوات والفاكهة من مصر، ولكن طلب رسميا إضافة شهادة معتمدة من الحجر الزراعي بتحليل متبقيات المبيدات في كل شحنة.



وأوضح أن من حق أي دولة عربية أو أجنبية اتخاذ تدابير مناسبة حيال صحة وسلامة مواطنيها، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق المعايير الجديدة فورا من خلال سلطات الحجر الزراعي في الموانئ والمطارات.



وكانت تقارير صحفية نشرت، اليوم السبت، تقريرا عن حظر عراقي لاستيراد المحاصيل الزراعية المصرية، وتلقي سلطات الحجر الزراعي الرسمية مطالبة مكتوبة من السفارة العراقية يفيد بإرفاق الشحنات المصرية من الخضر والفاكهة بنتائج تحليل متبقيات المبيدات.



ومن جانبه، أكد ياسر خيال رئيس مركز المعلومات في اتحاد مصدري الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة لـ"المال" أن العراق بدأ يحذو حذو الدول العربية الأخرى في تشديد إجراءات ومعايير السلامة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.



وأوضح خيال أن العراق يستقبل كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة من خلال السوريين المقيمن في مصر وتركيا، ويرغب حاليا في تشديد إجراءاته مع الدول التي يستورد منها.



ولفت خيال أن مصر تجري مفاوضات حاليا مع دول الخليج السعودية - الإمارات والكويت - التي حظرت بعض الأصناف مثل الفلفل والفراولة والجوافة والخس، مشيرا إلى أنه يجري على قدم وساق حاليا تطبيق المعايير الجديدة على الشركات الزراعية المصدرة "الجلوبال جاب" حيث تقفل هذه الإجراءات الباب أمام الصادرات غير المطابقة للمواصفات.