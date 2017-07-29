أبوقير للأسمدة: لا احتجاجات بين عمال الشركة

أبوقير للأسمدة

الصاوي أحمد



أكد بيان صحفي لشركة أبوقير للأسمدة، منذ قليل، ردًّا على ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية عن استمرار احتجاج عشرات العمال بالشركة بخصوص تغيير نظام العمل بالورادي.



وأضاف بيان الشركة الذي حصلت المال على نسخة منه، أنه فى ظل ما حدث بإحدى الشركات الصناعية من حادثة، فقد قامت الإدارة التنفيذية بالشركة بإعداد مذكرة مضمونها ضرورة العودة للعمل بنظام الورادى ٨ ساعات بدل من ١٢ ساعة.



وكشف البيان، أن العمل بالشركة يتطلب اليقظة والانتباه، وأن العامل لا يستطيع مواصلة العمل بنشاط طوال تلك المدة، وقد تم الرجوع للقوى العاملة في هذا الشأن والتى أكدت ان ساعات العمل اليومية ٨ ساعات طبقا للقانون، وعليه تم رفع مذكرة القطاعات الفنية والقوى العاملة إلى مجلس إدارة الشركة والذى اتخذ قرارة بالعودة إلى نظام العمل حفاظا على سلامة العاملين والمصانع ودون المساس بالمستحقات المالية للعاملين.