القابضة الغذائية توقع عقدًا ثلاثيًّا لإنتاج الخبز المدعم

قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمخابز بتوقيع عقد ثلاثى لإنتاج الخبز المدعم.

قال اللواء علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية وخطى الإصلاح الاقتصادى، وإيمانًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن التابعة التى تمثل 70% من قواعد المطاحن بحجم 6.3 مليون طن سنويًّا بطاقة إنتاجية 600 طن شهريًّا.

وأضاف فهمى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد بمقر الوزارة، اليوم، أنهم يوقعون عقد الشراكة وفقًا للمنظومة الجديدة، لافتًا إلى أن العقد الجديد الثلاثي يضمن قواعد إنتاج رغيف الخبز المدعم.