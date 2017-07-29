القابضة الغذائية توقع عقدًا ثلاثيًّا لإنتاج الخبز المدعم

EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
القابضة الغذائية توقع عقدًا ثلاثيًّا لإنتاج الخبز المدعم
السبت 29 يوليه 2017 08:26 م
القابضة للصناعات الغذائية
أخر الأخبار
القابضة للصناعات الغذائية
محمد مجدي
قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمخابز بتوقيع عقد ثلاثى لإنتاج الخبز المدعم.
قال اللواء علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية وخطى الإصلاح الاقتصادى، وإيمانًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن التابعة التى تمثل 70% من قواعد المطاحن بحجم 6.3 مليون طن سنويًّا بطاقة إنتاجية 600 طن شهريًّا.
وأضاف فهمى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد بمقر الوزارة، اليوم، أنهم يوقعون عقد الشراكة وفقًا للمنظومة الجديدة، لافتًا إلى أن العقد الجديد الثلاثي يضمن قواعد إنتاج رغيف الخبز المدعم.
منظومة الخبز
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا