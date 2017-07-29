بالصور.. ننشر العقد الجديد بين التموين والمخابز والمطاحن

حصلت "المال" على نسخة من العقد الجديد لمنظومة الخبز المدعم، الذي سيتم العمل به بداية من شهر أغسطس المقبل.



























ويوضح العقد تفاصيل الخبز والجودة والمواصفات، وكذلك سعر الدقيق الذي يحصل عليه المخبز من المطحن، وسيكون بسعر 4700 جنبه لطن الدقيق.











