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اقتصاد وأسواق
بالصور.. ننشر العقد الجديد بين التموين والمخابز والمطاحن
السبت 29 يوليه 2017 07:17 م
وزارة التموين
أخر الأخبار
وزارة التموين
محمد مجدي
حصلت "المال" على نسخة من العقد الجديد لمنظومة الخبز المدعم، الذي سيتم العمل به بداية من شهر أغسطس المقبل.
ويوضح العقد تفاصيل الخبز والجودة والمواصفات، وكذلك سعر الدقيق الذي يحصل عليه المخبز من المطحن، وسيكون بسعر 4700 جنبه لطن الدقيق.
وزارة التموين
منظومة الخبز
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