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سيـــاســة
النقض تحدد يناير لنظر طعن العادلي وآخرين
السبت 29 يوليه 2017 06:16 م
محكمة النقض
أخر الأخبار
محكمة النقض
نجوى عبد العزيز
حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، جلسة 11 يناير المقبل؛ لنظر الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين؛ في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي والمتهمين الثانى والثالث بردّ مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، والسجن المشدد 3 سنوات لآخرين.
محكمة النقض
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