بدء الشباك الجمركي الواحد بميناء الإسكندرية ديسمبر المقبل

بورسعيد أمانى العزازى





طالب الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، وزارة النقل بالتوسع فى إنشاء الموانى الجافة، وذلك لحل مشاكل الحاويات تحت التحفظ التى تتكدس بساحات الموانئ.

مشيرا إلى أن الشهرين الآخرين سجلا ما يقرب من ضبط ٧٠٠ حاوية تحت التحفظ مكدسة بالموانئ.

ولفت إلى أن المصلحة بصدد تفعيل منظومة الشباك الواحد الخاصة بإجراءات الإفراج الجمركى بميناء الإسكندريه والمقرر تشغيلها ديسمبر المقبل، ووعد بسرعة الانتهاء من إجراءات تفعيل المنظومة بميناء غرب بورسعيد بالتوازى مع الإسكندرية، مشيرا إلى نجاح المصلحة فى السيطرة على فوضى الاستيراد وتخفيض معدلاته لصالح الصناعة الوطنية واستيراد المعدات الرأسمالية، لافتا إلى تفعيل منظومة الرقابة الجمركية نتيجة الربط الإلكترونى مع البنوك وهيئات الموانئ والرقابة على الصادرات والواردات، مما أسهم فى القضاء على السوق الموازية.

وقال إن الجمارك انتهت من تركيب خمس محطات كشف بالأشعة بالموانئ المصرية على حوض المتوسط اثنان منها بموانئ شرق وغرب بورسعيد، حيث تسمح بالكشف عن ١٢٠ حاوية فى الساعة، وهو من شأنه تقليل زمن الإفراج عن الحايات وتخفيف تكلفة تداول الحاوية التى ينعكس على سعرها النهائى.

وأشار عبدالعزيز إلى ارتفاع معدلات استيراد السلع والمعدات الوسيطة، وهو ما يعكس الاتجاه لدعم الصناعة الوطنية التى عانت بسبب فوضى الاستيراد.

وأوضح أنه بصدد التجهيز لزيارة مرتقبة لدولة كوريا للاطلاع على تجربتها المميزة فى سرعة الإفراج عن الحاويات وتطبيقها نظام الشباك الواحد.





وكشف عن انتها ء المصلحة من تركيب ٥٠٪ من كاميرات مراقبة بالجمارك والموانئ والمطارات لتفعيل الرقابة أن قيام الجمارك بوضع تعريفة استرشادية للسلع المفرج عنها قضى على فوضى التثمين، وخضوعها للأهواء فى ظل استناد حفنة من المستوردين على اتفاقية الجات التى ترفض سياسة التسعير، ولفت إلى الانتهاء من تركيب ٢٥٣ جهاز كشف بالأشعة لأحكام الرقابة على السلع الواردة.

وأكد أن ٤٠٪ من حاويات الترانزيت لم تزل خارج السيطرة، مطالبا بتطبيق منظومة تتبع الحاوية gps، وتم الانتهاء من تفعيل المنظومة بجمارك السخنة وشرق بورسعيد.

يذكر أن تصريحات رئيس مصلحة الجمارك جاءت فى إطار زيارته أمس لبورسعيد لتفقد تجهيزات ساحة الكشف على الحاويات على مساحة ١٧٢ ألف متر مربع، وتفقد محطتى الكشف بالأشعة أحدهما ثابتة وأخرى متنقلة.