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اقتصاد وأسواق
المخابز تهدد بإغلاق جزئي عن العمل
السبت 29 يوليه 2017 05:45 م
ميكنة المخابز
أخر الأخبار
ميكنة المخابز
محمد مجدي
أكد مصدر في الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك إجماعًا بين رؤساء الشعب النوعية على القيام بإغلاق جزئي عن العمل رفضًا لمنظومة الخبز الجديدة والتي من المقرر تعديلها بداية أغسطس المقبل.
وأوضح المصدر، لـ"المال"، أن الإغلاق سيكون عن طريق العمل لمدة نصف اليوم في حال عدم الاستجابة لمطالب الشعبة العامة بعدم دفع قيمة الدقيق المدعم إلا بعد الإنتاج وصرفه للمواطنين.
يشار إلى أن الخبز المدعم الذي يتم إنتاجه حاليًّا يبلغ تقريبًا 360 مليون رغيف يوميًّا، وذلك لعدد 70 مليون مواطن مقيدين على 19 مليون بطاقة تموينية ذكية.
وأكد المصدر أن الشعبة العامة للمخابز ضد منظومة تحرير الدقيق.
وزارة التموين
منظومة الخبز
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