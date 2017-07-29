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نقل وملاحة
مليار و303 ملايين جنيه إيرادات موانئ البحر الأحمر
السبت 29 يوليه 2017 05:16 م
مواني البحر الأحمر
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مواني البحر الأحمر
المال - خاص
قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن الهيئة حققت مليار و303 ملايين جنيه إيرادات، خلال العام المالي الماضي، بزيادة 125% على المستهدف تحقيقه من إيرادات خلال نفس الفترة.
وأوضح أنه بلغ إجمالي صافي الإيرادات المحققة، التي وردت لخزينة الدولة 676 مليون جنيه، بعد خصم التكاليف المختلفة بزيادة عن المستهدف تحقيقه 266 مليون جنيه، بزيادة 410 ملايين جنيه، بنسبة زيادة 154 %، رغم نقل تبعية 3 موانئ "الأدبية، والسخنة، والطور"، إلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف يوسف، فى بيان له، أن زيادة إيرادات الهيئة نتجت عن عدة أسباب منها، صدور قرار وزير النقل 800، وما تبعه من زيادة فى الفئات، وزيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس، و زيادة حمولات، وحجم البضائع المتداولة بموانئ الهيئة، والعقود، والتراخيص التى نتجت عن سياسة الهيئة فى استغلال الطاقات والأراضى بميناء سفاجا، وتشغيل الميناء بكامل طاقته.
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