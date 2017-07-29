المصيلحى يعقد اجتماع مغلق لامتصاص غضب المخابز والمطاحن

على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية



محمد مجدى:



يعقد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، اجتماعا مغلقا، الأن، مع أعضاء الشعبة العامة للمخابز، بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء شعبة المطاحن بغرفة الحبوب، باتحاد الصناعات المصرية، بديوان عام الوزارة.



وأكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع يأتى بعد رفض أعضاء الشعبة العامة للمخابز التعديل الجديد في منظومة الخبز المدعم.



ولفتت إلى أن المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده في تمام الرابعة من عصر اليوم، متوقف على ما سيسفر عنه هذا الاجتماع.



وأكدت المصادر أن حالة من الغضب العارم تسود المخابز والمطاحن، بعد تكليف وزير التموين المديريات بتطبيق المنظومة الجديدة للخبز المدعم.

