غداً.. أول اجتماعات مجلس الإدارة الجديد للبورصة

محمد عمران 2



منى عبدالباري:



يعقد محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، غدا، أول اجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة الجديد، لمناقشة خطة العمل، وتشكيل اللجان.



وقالت مصادر مطلعة إن جدول أعمال الاجتماع سيكون محدودا للغاية، وسيتم خلاله الترحيب بمجلس الإدارة الجديد، ومناقشة الموازنة الجديدة.



وقد يكون هذا الاجتماع هو الأخير لعمران، الذي تنتهي فترة ولايته الرسمية يوم 6 أغسطس المقبل، مع إعلانه في أكثر من مناسبة أنه لن يستمر في منصبه.



وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع سيسبقه مؤتمرا صحفيا يتم خلاله عرض حصاد أداء البورصة، خلال فترة مجلس الإدارة السابق، التى بدأت من عام 2013.



كان عمران قد تولى منصب رئيس البورصة للمرة الأولى في سبتمبر 2011 وحتى 30 يونيو 2013، ثم شغل المنصب مرة ثانية في أغسطس 2013 وحتى الآن.



يشار إلى أنه تم إجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة على مرحلتين، الأولى يوم 22 يونيو الماضى، على مقعد الشركات العاملة، وأسفرت عن نجاح إيهاب سعيد، العضو المنتدب لشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، وأحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق، و شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية.



وأجريت الانتخابات التكميلية عن الشركات المقيدة، وشركات بورصة النيل يوم 24 يوليو الجاري، وأسفرت عن فوز هاشم السيد، العضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان بمقعد الشركات المقيدة، وأحمد بهاء عن مقعد بورصة النيل.



يتكون مجلس إدارة البورصة من 11 عضوا، منهم رئيس البورصة ونائبه، وعضوين من ذوى الخبرة، يصدر قرارا بتعينهما من رئيس مجلس الوزراء، وأيضا ممثل عن البنك المركزي، وممثل عن البنوك التي تمارس نشاط حفظ الأسهم، يختاره اتحاد بنوك مصر، بالإضافة إلى 5 أعضاء يمثلون الشركات العاملة والمقيدة، وبورصة النيل، يتم اختيارهم بالانتخاب، ومؤخرا تم تعيين محسن عادل، نائبا لرئيس البورصة، لمدة أربعة سنوات.



