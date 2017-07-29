تخصيص 20 مصنع جديد للجلود بالروبيكى

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قابيل: الدولة ملتزمة بتحمل تكاليف نقل المدابغ حتى نهاية أغسطس فقط



محمد ريحان:



أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه تم الانتهاء من تخصيص 20 وحدة إنتاجية جديدة داخل مدينة الجلود بمنطقة الروبيكى، ليصل إجمالى ما تم تخصيصه 110 مصانع دباغة، يمثلون أكثر من 85% من إجمالى إنتاج مدابغ مجرى العيون، لافتاً إلى أنه مع نهاية شهر أغسطس المقبل سيكون قد تم الانتهاء من تشغيل وتجارب تشغيل أول 10 مصانع تم نقلها إلى الروبيكى.



وقال الوزير إن المساحات التي تم تخصيصها للـ 110 مصانع، تمثل 65% فقط من المساحة الإجمالية للمرحلة الأولى بالروبيكى ، وسيتم تخصيص باقى المساحة للمدابغ التي ستنتقل من منطقة مجرى العيون إلى الروبيكى، ومعظمها تحتاج إلى مساحات صغيرة، لافتاً إلى أن تمكن أحد المنتجين من تصدير أول شحنة جلود من الروبيكى، يدل على توافر جميع مقومات الصناعة بالمدينة الجديدة، وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة فى معدلات التصدير إلى مختلف الأسواق الخارجية.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها الوزير صباح اليوم، لموقع مشروع مدينة الجلود بالروبيكى، والتى تفقد خلالها التجهيزات النهائية لتوصيل الخدمات للمنشأت، ومتابعة تزويد المصانع بالماكينات، والمعدات، سواء الجديدة، أو المنقولة من مجرى العيون.



شارك فى الجولة المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس ياسر المغربى، مستشار الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بالوزارة، والمهندس محمد الجوهرى، رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، والمهندس أسامة حشاد، رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، والمهندسة حنان الحضرى، مقرر مجلس التكنولوجيا للصناعة والابتكار .



وأوضح الوزير أن المدابغ التى انتقلت بالفعل إلى مدينة الروبيكى، شملت جميع أحجام الصناعة من مدابغ صغيرة ومتوسطة وكبيرة ومخزن رئيسى للكيماويات المساعدة في عملية الصناعة، مشيراً إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تحمل الدولة نفقات عملية نقل المدابغ التي ستنتقل قبل 30 أغسطس المقبل، أسهم في اقبال أصحاب المصانع على الإسراع في عملية النقل.



فى هذا الإطار أكد قابيل أن المدابغ التى لن تنتقل خلال هذه المدة سوف يتحمل أصحابها تكلفة عملية النقل كاملة .



وأشار إلى أنه تم بدء عملية ترفيق المرحلة الثانية من المدينة، والتي تقدر مساحتها بـ 135 ألف متر مربع، ومن المخطط الانتهاء منها في غضون عدة أشهر، وهو ما يسمح باستيعاب جميع التوسعات المطلوبة للمصانع الراغبة في إتمام عملية النقل.



ولفت الوزير إلى أنه تم هدم وإزالة جزء كبير من مدابغ مجرى العيون، سواء التي قررت الانتقال إلى الروبيكى، أو تلك التي فضلت الحصول على تعويضات مالية، وجارى حالياً هدم وإزالة باقى المنشأت، مشيراً إلى أنه مع مطلع العام المقبل سيكون قد تم الانتهاء من نقل جميع الوحدات الإنتاجية والخدمات الهندسية من مجرى العيون، إلى مقر المدينة الجديدة بالروبيكى.



وعقد قابيل خلال جولته بالمدينة اجتماع موسع مع فريق العمل المسئول عن مدينة الجلود، حيث أكد على أهمية الإسراع فى إنهاء أعمال التجهيزات وتركيب المعدات، إلى جانب إنهاء توصيل الخدمات المتعلقة بالغاز والمياه والكهرباء والإتصالات، ووجه بإنشاء نقطة اتصال للوزارة داخل مجرى العيون، لتحقيق مزيد من التواصل مع أصحاب المدابغ والرد على الاستفسارات الخاصة بعملية النقل .



ومن ناحية أخرى أجريت اليوم بمدينة الجلود بالروبيكى مزايدة علنية على المحال التجارية والخدمية، وكذا استغلال المبنى الادارى المخصص كمقار للبنوك وشركات الشحن.

