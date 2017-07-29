النقل توضح حقيقة إزالة المساجد من محطات السكة الحديد

وزارة النقل

المال ـ خاص



نفى محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية من تصريحات منسوبة للدكتور هشام عرفات وزير النقل، بأن 80% من حوادث السكة الحديد بسبب المساجد الموجودة في المحطات.



وأوضح عز، أنه أثناء لقاء الوزير مع محافظ الشرقية، بحضور أعضاء مجلس النواب -الخميس الماضي- كان الحوار يدور عن المزلقانات وأسباب تعطل تطوير بعضها.



وأفاد مهندس السكة الحديد بالمنطقة، بأن هناك أحد المساجد المتواجدة بحرم السكة ويعوق عملية التطوير ويحجب الرؤية، فرد الوزير أن عدم تطوير المزلقانات وحجب الرؤية عن السيارات يتسبب في وقوع عدد من الحوادث، وهناك فتوى من دار الافتاء بتاريخ 10 مايو 2015 عن إزالة المساجد والزوايا على خطوط السكك الحديدية التي تتعارض مع أعمال مشروع تطوير المزلقانات، والموجودة بمواضع خاطئة على الخطوط بشكل يتعارض مع أمن وسلامة المواطنين أثناء مسير القطارات مما يعرض حياتهم للخطر.



وأشار الوزير إلى أن الفتوى أجازت إزالة المسجد وبناء آخر، مشيرًا إلى أنه في حالة إزالة أي مسجد متواجد في نطاق حرم السكك الحديدية لأعمال التطوير سيتم بالتنسيق مع وزارة الأوقاف بناء مسجد آخر خارج نطاق حرم السكة الحديد في نفس المنطقة، وفي حالة عدم توافر قطعة أرض لإقامة مسجد جديد سيتم تطوير وتحديث أقرب مسجد بالمنطقة.