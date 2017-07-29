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بورصة وشركات
صعود شهادة إيداع المصرية للاتصالات.. وتراجع التجارى الدولى
السبت 29 يوليه 2017 01:12 م
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أسماء السيد
سيطرت حالة من الارتفاع على حركة شهادة إيداع شركة "المصرية للاتصالات"، لأول مرة منذ فترة بعيدة، وحققت نسبة صعود بلغت 9.6% بتعاملات الـ "gdr's" الأسبوع الماضي، فى حين تباين أداء باقى الشهادات الأخرى ما بين التراجع والثبات.
يُذكر أن شهادة المصرية للاتصالات شهدت ثباتاً منذ 8 مايو الماضى وحتى 17 يوليو الجاري، لتعد مؤخراً لمستوى 2.85 دولار بتعاملات أمس الجمعة.
وعلى صعيد سهم "المصرية للاتصالات" في البورصة المصرية، تراجع السهم بنسبة طفيفة بلغت 0.09%، إذ أنهى تعاملات الأسبوع المنقضي عند 10.89 جنيه.
وسيطر التراجع على إغلاق شهادة "التجاري الدولي" التي تراجعت بـ 5% لتسجل -أمس الجمعة- 4.69 دولار، مقارنة بـ 4.94 دولار الأسبوع الماضي، كما هبطت شهادة إيداع المجموعة المالية "هيرمس" لتسجل 2.55 دولار، مقارنة بـ 2.68 دولار الأسبوع الماضي 4.8%.
تجدر الإشارة إلى تراجع السهمين في البورصة المصرية، إذ تراجع سهم "التجاري الدولي" بنسبة 2%، كما تراجع سهم "هيرمس" 0.43%.
وعلى صعيد الثبات، فقد تعرضت شهادة إيداع شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية للثبات لتسجل 5.25 دولار، وهو نفس إغلاقها الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى ثبات شهادة إيداع شركة "أوراسكوم للإعلام والتكنولوجيا" لتسجل 0.30 دولار، وهو نفس إغلاقها منذ 11 إبريل.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.77% إلى مستوى 13609 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما تفوق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" مرتفعًا بنسبة 3.84% ليبلغ مستوى 701 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر "Egx100" بنسبة 2.62% ليصل إلى 1595 نقطة.
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