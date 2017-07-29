الخدمات المالية يحتل صدارة تداولات البورصة

البورصة المصرية

منى عبدالباري:



احتل قطاع الخدمات المالية (باستثناء البنوك) صدارة قطاعات البورصة المصرية من حيث كمية التداول خلال الأسبوع الماضي، تلاه قطاع العقارات ثم الاتصالات.



وسجلت تداولات قطاع الخدمات المالية 561.7 مليون جنيه خلال الأسبوع، من خلال 492.8 مليون ورقة مالية، فيما كانت تداولات قطاع العقارات قيمتها 440.2 مليون جنيه، من خلال 348.9 مليون ورقة مالية، وسجلت تداولات قطاع الاتصالات ما قيمته 208.4 مليون جنيه، عبر 109.1 مليون ورقة مالية.



وجاء قطاعا خدمات ومنتجات صناعية وسيارات والتشييد ومواد البناء في المرتبتين الرابعة والخامسة بتداولات قيمتها 203.2 مليون جنيه بـ 65.7 مليون ورقة، و108.6 مليون جنيه من خلال تداول 26.9 مليون جنيه، على الترتيب.



وشملت المراكز الخمسة الأخيرة القطاعات الدفاعية والبنوك والتي حلت في ترتيبات متأخرة، حيث جاء من المرتبة الخامسة حتى العاشرة بالترتيب قطاعات السياحة والترفيه والموارد الأساسية والمنتجات المنزلية والشخصية، والأغذية والمشروبات، والكيماويات، والبنوك، والرعاية الصحية والأدوية بتداولات قيمتها 83.4 مليون جنيه، و250.2 مليون جنيه، و167.8 مليون جنيه، و141.8 مليون جنيه، و119.2 مليون جنيه، و372.9 مليون جنيه، و15.3 مليون جنيه على الترتيب.



يشار إلى أن البورصة أنهت تداولات الأسبوع المنقضي بين الصعود والهبوط، حيث قابل تراجع المؤشر الرئيسي للسوق egx30، ارتفاعا لافتا لباقي المؤشرات، بينما ظل رأس المال السوقي عند نفس مستويات الأسبوع السابق بواقع 713 مليار جنيه.



وبينما أغلق المؤشر الثلاثيني تعاملاته الأسبوع الماضي، على تراجع نسبته 0.77% عند مستوى 13609 نقطة، ونظيره الدولاري على تراجع بنسبة شبيهة ليغلق عند 2583 نقطة، واصل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 صعوده المتواصلة منذ أكثر من شهر بمستويات 3.84% ليغلق عند مستوى 701 نقطة، كما ارتفع مؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.62% مغلقا عند مستوى 1595 نقطة.