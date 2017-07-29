دباغة الجلود تعقد عمومية غدا لسحب الثقة من مجلس حربي

الدباغة الجلود

أحمد اللاهوني:



ينظم أعضاء غرفة دباغة الجلود غدا الأحد، جمعية عمومية بمنطقة مجرى العيون؛ لسحب الثقة من مجلس إدارة الغرفة الحالي برئاسة محمد حربي، بسبب فساد آليات النقل من مدابغ مجري العيون إلى مدينة الروبيكي.



قال خالد الخلقي، المتحدث باسم الجمعية العمومية، إن اللقاء سيستعرض أهم وقائع الفساد لمجلس الإدارة الحالي من ترضيات، ومشاكل عملية الحصر والتي اختلفت من حصر 2007، و2009، و20013، وحصر مجلس الوزراء بـ 2016.



وأضاف أن الجمعية العمومية تقدمت بمذكرة للمهندس محمد زكي السويدي في وقت سابق بهدف تنظيم المؤتمر في اتحاد الصناعات، وهو مالم يتم الرد عليه إلى الآن، إضافة إلي أن الجمعية طلبت من رئيس الغرفة الدعوي لانعقاد الجمعية العمومية بصفة طارئة وهو ماتم رفضه دون إبداء أي رأى.



وأكد الخلقي أن المؤتمر سيستعرض توقيعات الجمعية العمومية علي بلاغ للنائب العام، وبلاغ للرقابة الإدارية ضد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ومحمد حربي رئيس غرفة دباغة الجلود بتفاصيل وقائع الفساد.