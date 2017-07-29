غادة والي تتابع آخر الاستعدادات لحج الجمعيات

غادة والي

المال ـ خاص:



التقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس بعثة الوزارة لحج الجمعيات لهذا العام أيمن عبد الموجود، حيث تابعت معه آخر الاستعدادات الخاصة ببدء تفويج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضي المقدسة.



وصرحت غادة والي، في بيان أوردته الوزارة اليوم، بأنها اطلعت على تقرير حول الانتهاء من كافة الاجراءات، وأن أول فوج لحجاج الجمعيات الأهلية سيغادر مطار القاهرة إلى مطار المدينة المنورة يوم 12 أغسطس المقبل، ويضم الفوج 750 حاجا من محافظتي الجيزة و بورسعيد، على أن تتوالى الأفواج فى السفر تباعا حتى يوم 25 أغسطس المقبل.



وأشارت الوزيرة إلى إنه من المقرر أن يغادر أول فوج حجاج الجمعيات إلى مكة المكرمة يوم 18 أغسطس المقبل، والذي ينطلق من مطار القاهرة ويضم 1000 حاجا من محافظتي الغربية وجنوب سيناء وكذلك الجمعيات المركزية.

وقد وجهت والي بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها مساعدة الحجيج على إتمام الشعائر وتقديم التسهيلات اللازمة لهم في المطارات مع المتابعة المستمرة لهم بالمدينة المنورة ومكة، مع إيلاء رعاية خاصة لكبار السن وذوي الأمراض و كذلك التنسيق الكامل مع الجهات السعودية منذ وصول الحجيج لتيسير الخدمة لهم.



وجددت الوزيرة في البيان الصادر اليوم تأكيدهاعلى أن جميع الحجاج التابعين للجمعيات والبالغ عددهم 12 ألف حاج قد قاموا بسداد تكلفة برامج الحج ذات المستويات ‏الأربعة و المعلنة خلال شهر مايو ، مشيرة في هذا الإطار إلى نجاح الوزارة في إبرام كافة تعاقداتها وسداد كافة الالتزامات المالية ‏الخاصة بموسم الحج وفقاً للتكلفة المعلنة لكل مستوى، وبالتالي فإن جميع الخدمات المقدمة للحجاج ‏سواء السكن أو الانتقالات بالأراضي السعودية أو المصرية قد تم حجزها مسبقا ولا يوجد أي تغيير في هذه التكلفة.



وأكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج الرسمية للتضامن أنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران لإصدار التذاكر اعتبارا من الأسبوع المقبل وفق جداول سفر المحافظات، معلنا أنه قد تم تخصيص مقر للشركة داخل مبنى وزارة التضامن الاجتماعي للتسهيل فى إنهاء الإجراءات وتسليم التذاكر لمندوبي المحافظات ليقوموا بدورهم بتسليمها للحجيج، و موضحا في الوقت نفسه أنه لا صحة لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام و التواصل الاجتماعي من زيادة أسعار تذاكر الطيران ، حيث شدد على أن التعاقدات مع شركة مصر للطيران كان قد تم الانتهاء منها مبكرا منذ إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية قبل نحو ثلاثة أشهر و أنه قد تم الاتفاق آنذاك على سعر تذكرة الحج كما تم سداد دفعة مقدمة من قيمة التعاقد، مشيرا أيضاً إلى إن الوزارة لم تتلق أي تعديلات من شركة الطيران حول أي زيادة في سعر التذكرة بعد ذلك الاتفاق على الأسعار مع الشركة.



وقال عبد الموجود إن بعثة الوزارة الرسمية من المقرر أن تسافر للأراضي السعودية يوم 10 أغسطس المقبل لتسبق بذلك الحجيج وتتسلم الفنادق التي تم التعاقد عليها مع الجانب السعودي وعددها 18 فندقا، منها 8 فنادق بمكة المكرمة و10 فنادق بالمدينة المنورة، موضحا أن جميعها موجودة بالمناطق المركزية و ذات خدمة متميزة.



أضاف أنه تمت مراجعة جميع التجهيزات الخاصة بموسم الحج وفقا للتعاقدات المبرمة و استعدادا لاستقبال أفواج حجيج بيت الله، حيث من المقرر فور وصول البعثة أن يتم تنفيذ خطة العمل وفقا لتشكيل اللجان النوعية داخل البعثة و التي سيتم توزيعها لتدير منظومة الحج ولتقديم أفضل خدمة تيسيرا على الحجيج، مع التشديد على أعضاء البعثة بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المصرية والسعودية معا ، وإزالة أي مشكلات تعترض الحجاج مع التنسيق الجيد مع كافة البعثات النوعية المصرية.



على صعيد آخر، أكد عبد الموجود أنه تم التنسيق مع شركات الاتصالات السعودية لتوفير شرائح وخطوط هواتف للحجيج بمقر إقامتهم فور وصولهم للأراضي المقدسة تيسيرا عليهم فى الاتصال بذويهم و الاطمئنان عليهم.



أضاف رئيس البعثة الرسمية للتضامن أن هذا العام سيكون مميزا، حيث تم التعاقد على وسائل انتقال للحجيج جميعها موديلات حديثة ومكيفة، كذلك تم التعاقد على مخيمات مكيفة و سيتم تزويدها بمراوح إضافية و دورات مياه إلى جانب التنسيق مع مؤسسة الطوافة السعودية بشأن التأكيد على توفير مواقف لأوتوبيسات نقل الحجيج لتكون بجوار المخيمات بعرفات للقضاء على ظاهرة تخلف بعض الحجيج نتيجة الزحام والحد من ظاهرة التائهين ومشقة التنقل خاصة مع الزحام الشديد ببعض المشاعر مثل عرفات.



وأشار إلى إنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على تخصيص 6 عيادات مركزية بمقر إقامة الحجاج بمكة المكرمة يتوافر بها أطباء في كافة التخصصات وممرضون وتوفير الأدوية المختلفة ، بالإضافة إلى التنسيق مع المستشفيات السعودية بشأن علاج الحالات التى يستدعي نقلها للمستشفيات وحالات الأمراض المزمنة خاصة الغسيل الكلوي لتلقي جلسات وفق المواعيد المحددة لكل حالة.



وأضاف عبد الموجود أنه على مدى الشهور السابقة تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة خاصة بحجاج الجمعيات الأهلية متضمنة جميع البيانات والمعلومات المطلوب معرفتها عن الحاج.