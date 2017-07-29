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بورصة وشركات
برايم تحدد القيمة العادلة لسهم إيديتا عند 12.5 جنيه
السبت 29 يوليه 2017 10:23 ص
شركة برايم القابضة
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شركة برايم القابضة
المال خاص:
حددت شركة "برايم" القابضة للاستثمارات المالية القيمة العادلة لسهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية عند مستوى 12.52 جنيه، مع توصية بالبيع، فيما يتداول السهم حاليا حول مستوى 18 جنيها.
وحققت "إيديتا" إيرادات قدرها 1,2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2017، مقارنة بإيرادات قدرها 1,1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2016، محققة نمو قدره 17.4 % على أساس سنوي، مدعوماً برفع الأسعار، حيث رفعت الشركة متوسط سعر العبوة بحوالي 85.9% من 0.79 جنيه للعبوة خلال النصف الأول من 2016 إلى 1.47 جنيه للعبوة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقالت "برايم"، في مذكرة بحثية حديثة حصلت عليها "المال" أن قطاعي الويفر والمقرمشات قد شهدا أعلى معدلات لرفع الأسعار خلال الفترة الماضية، حيث رفعت الشركة متوسط أسعارهما بحوالي 107.6 %و 106.8 %على التوالي.
وأشارت المذكرة البحثية إلى أن الشركة تبنت استراتيجية تسعير جديدة منذ نهاية عام 2015، حيث جاءت هذه الاسترايجية متوافقة مع البيئة التضخمية الي مرت بها البلاد بسبب التعويم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والإزالة التدريجية للدعم، واستطاعت الشركة رفع متوسط أسعارها بحوالي 123.5 %منذ تبنيها لهذه الاستراتيجية الجديدة.
وأضافت برايم أن التكلفة الإنتاجية للشركة بلغت نحو 847.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2017، مقارنة بحوالي 660.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2016، محققة نمو قدره 28.3%، حيث نمت التكلفة الإنتاجية بمعدل أعلى من نمو الإيرادات، وذلك بسبب الحالة التضخمية التي مرت بها البلاد، مما أجبر الشركة على تحمل تكاليف أعلى بخصوص المواد المستوردة و المدخلات المحلية التي تتأثر بعوامل عالمية.
وتأثرت الشركة بشدة في بند تكاليف التمويل، حيث بلغت تكاليف التمويل خلال النصف الأول من 2017 حوالي 50.5 مليون جنيه، مقارنة بنحو 24.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2016، محققة إرتفاع قدره 105 % على أساس سنوي، وحدث هذا الإرتفاع بسبب قرار البنك المركزي لرفع الفائدة بحولي 500 نقطة أساس منذ االتعويم و حتى نهاية النصف الأول من 2017.
وتدهورت ربحية الشركة خلال النصف الأول من 2017، حيث حققت الشركة أرباح قدرها 38.7 مليون جنيه، مقابل 74 مليون جنيه أرباح خلال النصف الأول من 2016، محققة إنخفاض قدره 48 %على اساس سنوي، وجاء هذا الانخفاض بسبب زيادة التكلفة الإنتاجية و زيادة تكاليف التوزيع، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التمويل.
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