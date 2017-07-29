الزراعة: اعتماد قروض بمبلغ 21 مليون جنيه بمشروع البتلو

وزراة الزراعة 699

الصاوي أحمد:



أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو، اعتمد حتى الآن قروض بإجمالي مبلغ 21 مليونا و727 ألفا و500 جنيه، يستفيد منها 148 عميلا بالوجهين البحري والقبلي، لشراء عجول البتلو البقري والجاموسي، وشراء الأعلاف، بإجمالي عدد رؤوس 2075 رأسا.



وقالت الوزارة في بيان لها، إن إجمالي العملاء الذين تقدموا حتى الآن للحصول على القرض، بلغ حوالي 753 عميلا، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 137 مليونا و697 ألف جينه، لعدد رؤوس 13 ألفا و87 رأسا من عجول البتلو البقري والجاموسي.



وأوضح البيان أن هناك 434 طلبا يجرى دراستهم حاليا، بقيمة إجمالية 96 مليون و630 ألف جنيه، بينما هناك 171 طلب بقيمة اجمالية 19 مليون و339 ألف و500 جنيه، تم استيفائهم ائتمانياً وتحت التنفيذ، ويجرى حالياً إعدادهم للعرض على مجلس إدارة المشروع.



وفي سياق متصل قالت الوزارة انه تم زيادة قرض الشراء للرأس الواحدة ليصبح 10 آلاف جنيه للرأس بدلاً من 7500 جنيه، وذلك ضمن التيسيرات والتسهيلات الجديدة التي يمنحها المشروع لصغار المربيين وشباب الخريجين، والذين يستهدفهم المشروع في الأساس، وذلك بحد أقصى 400 ألف جنيه.



وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أعلنت عن إعادة إحياء المشروع القومي للبتلو، والذي يستهدف صغار المربيين وشباب الخريجين لمنحهم قروض لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس، وأعلاف التغذية، بما يساهم في توفير فرص عمل كبيرة، والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية في مصر، والنهوض بها، كذلك تقليص الفجوة في اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيواني، بما يساهم أيضاً في خفض أسعارها.