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بورصة وشركات
المصريون يستحوذون على 68.7% من تعاملات البورصة
السبت 29 يوليه 2017 09:41 ص
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البورصة المصرية
المال ـ خاص:
استحوذ المستثمرون المصريون على 68.75% من إجمالي تعاملات البورصة، الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 23.66% والعرب على 7.59%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وذكر تقرير صادر عن البورصة، حصلت "المال" على نسخة منه، أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شرء بقيمة 142.03 مليون جنيه، خلال الأسبوع الماضي، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 118.02 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يشار إلى أن إجمالي قيمة التداول بلغ نحو 3.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.1 مليار ورقة مالية منفذة على 89 ألف عملية، وذلك مقارنة باجمالي قيمة تداول قدرها 4.5 مليار جنيه وكمية تداول 1.7 مليار ورقة منفذة على 122 أف عملية، الأسبوع السابق له.
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