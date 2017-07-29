عامر وبورتو جروب تتصدران الشركات الأنشط تداولا بالبوصة

عامر جروب

المال ــ خاص:



تصدرت شركتا عامر عامر جروب وبورتوجروب قائمة أنشط 10 شركات بالبورصة خلال تعاملات، الأسبوع الماضي، بأحجام تداولات 288.4 و286.7 مليون ورقة مالية على التوالي.



يذكر أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30" تراجع بنسبة 0.77% إلى مستوى 13609 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 84.3% ليبلغ مستوى 701 نقطة، وإمتد الصعود إلى مؤشر "Egx100" بنسبة 2.62% ليصل إلى 1595 نقطة.