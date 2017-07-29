وزير الري: تخزين المياه بسد النهضة لم يبدأ.. عناوين اليوم

عناوين الصحف

متابعات:



تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم السبت، 29 يوليو.



أخبار مصر



* ضبط تكفيري وتدمير 3 عبوات ناسفة بسيناء.



* وزير الري لـ”الأهرام”: تخزين المياه بسد النهضة لم يبدأ.. ولن نبيع المياه للمزارعين.



* چيهان السادات: متفائلة بمستقبل مصر.



* التنظيم الإرهابي يدفع أبوالفتوح إلى الإنتخابات الرئاسية القادمة.



* محمد سلطان يفتح قلبه لـ”الجمهورية”: الإسكندرية خرجت بـ”نصيب الأسد” من مؤتمر الشباب.



* إتحاد جمعيات المستثمرين: قرارات الرئيس تؤكد العزم على استكمال إجراءات الإصلاح.





الأهرام



* ضبط تكفيري وتدمير 3 عبوات ناسفة بسيناء.



* آليات مواجهة محاولات إفشال الدولة.. الأحزاب تسعى لتشكيل لجان لدعم الدولة في حربها ضد الإرهاب.



* “المصريين الأحرار”: 5 محاور للتصدي لمحاولات الهدم.



* وزير الري لـ”الأهرام”: تخزين المياه بسد النهضة لم يبدأ.. ولن نبيع المياه للمزارعين.



* “المالية”: تطبيق الخصم الضريبي على الرواتب من يوليو الحالي.



* المغربل: مؤشرات على نجاح الإصلاح.. ومليون وظيفة سنويًا.



* بنوك الاستثمار: بوادر لتخطي الأزمة الإقتصادية قريبًا.



* معلومات الوزراء: لا زيادة في أسعار اللحوم أو تذاكر الحج.



* 1300 مشروع صناعي جديد باستثمارات 23 مليار جنيه في 6 أشهر.



* 229 مليون جنيه لإنشاء محطة للصرف الصناعي لمحور القناة.



* مخاوف عمالية من عدم صرف علاوة القطاع الخاص.



* التموين: تكثيف استيراد القمح تحسبًا لتقلبات الشتاء.



* الأهلي صانع فرحة الدقائق الأخيرة في دوري أبطال العرب.. “الأحمر” يفوز على حسين داي ويتأهل للمربع الذهبي في مباراة “دقات القلب السريعة”.



* إيناسيو قبل العودة لبلاده: أصبحت زملكاويًا.. ولاعبو الفريق لا يعرفون شيئًا عن كرة المحترفين.



* أحمد سليمان في حوار لـ”الأهرام”: اللائحة الجديدة كشفت مشروع التوريث في النادي.. رئيس الزمالك يحتمي في الحصانة.. وتصريحاته تدينه هو وأبناءه.. ولو كان كلامه صحيحًا لماذا لم يتخذ الإجراءات القانونية ضدي؟



* رئيس إتحاد جنوب إفريقيا يفجر مفاجأة: أربعة أندية من مصر في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.





أخبار اليوم



* چيهان السادات: متفائلة بمستقبل مصر.



* التنظيم الإرهابي يدفع أبوالفتوح إلى الإنتخابات الرئاسية القادمة.



* اليوم آخر فرصة لتنسيق المرحلة الثانية والنتيجة بعد غد.. فتح باب التحويلات الجغرافية لطلاب المرحلتين لمدة خمسة أيام.



* اليوم بدء التنسيق الإلكتروني للشهادات العربية والأجنبية المعادلة.



* 51 منحة لأوائل الثانوية العامة بالجامعة الألمانية.



* د. سحر نصر توقع 4 مذكرات تفاهم وبروتوكول تعاون مع رومانيا.. بحثت إقامة مشروعات رومانية في محور قناة السويس والنقل والطاقة.



* رئيس مصلحة الضرائب: حل جميع المشكلات التي تواجه الممولين.



* أزمة بسبب تأخر صرف علاوة القطاع العام.



* %95 من أصحاب البطاقات التموينية يصرفون فارق نقاط الخبز.



* السعودية تلغي الحظر على صادرات الفراولة.



* سيف النصر: بنك الاستثمار يشارك في تمويل مدينة الأثاث بدمياط.



* مصرع 6 وإصابة 20 في تصادم أتوبيس بتريللا قرب العلمين.



* الزمالك يخطط لإنقاذ موسمه الصعب ويحيي يبدأ العلاج بعد فك ارتباط إيناسيو.. يلتقي النصر السعودي الليلة في مشهد الوداع الحزين “عربيًا”.



* جلسة البدري مع متعب لإفساد المؤامرات.. محاولات للتهدئة ومقترحات بضمه للجهاز الفني.



الجمهورية



* وزير الخارجية يشارك في الإجتماع الرباعي بالمنامة.. التأكيد على المطالب الـ 13 وتقييم مدى التزام قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب.



* محمد سلطان يفتح قلبه لـ”الجمهورية”: الإسكندرية خرجت بـ”نصيب الأسد” من مؤتمر الشباب.



* “صندوق إغاثة” لرعاية أسر الشهداء بشمال سيناء.. مقررة القومي للمرأة بالمحافظة: 214 مليون جنيه جاهزة.. ومبلغ آخر في الطريق لدعم الجمعية.



* “الإصلاح النقدي” يعيد الحياة للقطاع المصرفي.. 60 مليار دولار تدفقات بعد 10 أشهر من تحرير أسعار الصرف.



* إتحاد جمعيات المستثمرين: قرارات الرئيس تؤكد العزم على استكمال إجراءات الإصلاح.



* 6 خطوط أتوبيس تربط أكتوبر والشيخ زايد والمترو.



* الغربية تواجه الهجرة بتدريب الشباب على الصناعات اليدوية.



* 330 مليون جنيه عاجلة للتحديث.. واستكمال إنارة البشاير 2 و 3.. كهرباء الإسكندرية أنهت قوائم الانتظار.. وتوصيل التيار لمن يطلبه فورًا.



* 33 مليون جنيه لمحطات المياه والصرف بأسيوط.



* الأهلي يلقي “ملف العروض” في ملعب البدري.. جلسة عاجلة مع “مؤمن”.. والغزال يجدد طلب الرحيل.