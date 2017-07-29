EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
وزير الري: تخزين المياه بسد النهضة لم يبدأ.. عناوين اليوم
السبت 29 يوليه 2017 08:52 ص
عناوين الصحف
أخر الأخبار
عناوين الصحف
متابعات:
تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم السبت، 29 يوليو.
أخبار مصر
* ضبط تكفيري وتدمير 3 عبوات ناسفة بسيناء.
* وزير الري لـ”الأهرام”: تخزين المياه بسد النهضة لم يبدأ.. ولن نبيع المياه للمزارعين.
* چيهان السادات: متفائلة بمستقبل مصر.
* التنظيم الإرهابي يدفع أبوالفتوح إلى الإنتخابات الرئاسية القادمة.
* محمد سلطان يفتح قلبه لـ”الجمهورية”: الإسكندرية خرجت بـ”نصيب الأسد” من مؤتمر الشباب.
* إتحاد جمعيات المستثمرين: قرارات الرئيس تؤكد العزم على استكمال إجراءات الإصلاح.
الأهرام
* ضبط تكفيري وتدمير 3 عبوات ناسفة بسيناء.
* آليات مواجهة محاولات إفشال الدولة.. الأحزاب تسعى لتشكيل لجان لدعم الدولة في حربها ضد الإرهاب.
* “المصريين الأحرار”: 5 محاور للتصدي لمحاولات الهدم.
* وزير الري لـ”الأهرام”: تخزين المياه بسد النهضة لم يبدأ.. ولن نبيع المياه للمزارعين.
* “المالية”: تطبيق الخصم الضريبي على الرواتب من يوليو الحالي.
* المغربل: مؤشرات على نجاح الإصلاح.. ومليون وظيفة سنويًا.
* بنوك الاستثمار: بوادر لتخطي الأزمة الإقتصادية قريبًا.
* معلومات الوزراء: لا زيادة في أسعار اللحوم أو تذاكر الحج.
* 1300 مشروع صناعي جديد باستثمارات 23 مليار جنيه في 6 أشهر.
* 229 مليون جنيه لإنشاء محطة للصرف الصناعي لمحور القناة.
* مخاوف عمالية من عدم صرف علاوة القطاع الخاص.
* التموين: تكثيف استيراد القمح تحسبًا لتقلبات الشتاء.
* الأهلي صانع فرحة الدقائق الأخيرة في دوري أبطال العرب.. “الأحمر” يفوز على حسين داي ويتأهل للمربع الذهبي في مباراة “دقات القلب السريعة”.
* إيناسيو قبل العودة لبلاده: أصبحت زملكاويًا.. ولاعبو الفريق لا يعرفون شيئًا عن كرة المحترفين.
* أحمد سليمان في حوار لـ”الأهرام”: اللائحة الجديدة كشفت مشروع التوريث في النادي.. رئيس الزمالك يحتمي في الحصانة.. وتصريحاته تدينه هو وأبناءه.. ولو كان كلامه صحيحًا لماذا لم يتخذ الإجراءات القانونية ضدي؟
* رئيس إتحاد جنوب إفريقيا يفجر مفاجأة: أربعة أندية من مصر في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.
أخبار اليوم
* چيهان السادات: متفائلة بمستقبل مصر.
* التنظيم الإرهابي يدفع أبوالفتوح إلى الإنتخابات الرئاسية القادمة.
* اليوم آخر فرصة لتنسيق المرحلة الثانية والنتيجة بعد غد.. فتح باب التحويلات الجغرافية لطلاب المرحلتين لمدة خمسة أيام.
* اليوم بدء التنسيق الإلكتروني للشهادات العربية والأجنبية المعادلة.
* 51 منحة لأوائل الثانوية العامة بالجامعة الألمانية.
* د. سحر نصر توقع 4 مذكرات تفاهم وبروتوكول تعاون مع رومانيا.. بحثت إقامة مشروعات رومانية في محور قناة السويس والنقل والطاقة.
* رئيس مصلحة الضرائب: حل جميع المشكلات التي تواجه الممولين.
* أزمة بسبب تأخر صرف علاوة القطاع العام.
* %95 من أصحاب البطاقات التموينية يصرفون فارق نقاط الخبز.
* السعودية تلغي الحظر على صادرات الفراولة.
* سيف النصر: بنك الاستثمار يشارك في تمويل مدينة الأثاث بدمياط.
* مصرع 6 وإصابة 20 في تصادم أتوبيس بتريللا قرب العلمين.
* الزمالك يخطط لإنقاذ موسمه الصعب ويحيي يبدأ العلاج بعد فك ارتباط إيناسيو.. يلتقي النصر السعودي الليلة في مشهد الوداع الحزين “عربيًا”.
* جلسة البدري مع متعب لإفساد المؤامرات.. محاولات للتهدئة ومقترحات بضمه للجهاز الفني.
الجمهورية
* وزير الخارجية يشارك في الإجتماع الرباعي بالمنامة.. التأكيد على المطالب الـ 13 وتقييم مدى التزام قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب.
* محمد سلطان يفتح قلبه لـ”الجمهورية”: الإسكندرية خرجت بـ”نصيب الأسد” من مؤتمر الشباب.
* “صندوق إغاثة” لرعاية أسر الشهداء بشمال سيناء.. مقررة القومي للمرأة بالمحافظة: 214 مليون جنيه جاهزة.. ومبلغ آخر في الطريق لدعم الجمعية.
* “الإصلاح النقدي” يعيد الحياة للقطاع المصرفي.. 60 مليار دولار تدفقات بعد 10 أشهر من تحرير أسعار الصرف.
* إتحاد جمعيات المستثمرين: قرارات الرئيس تؤكد العزم على استكمال إجراءات الإصلاح.
* 6 خطوط أتوبيس تربط أكتوبر والشيخ زايد والمترو.
* الغربية تواجه الهجرة بتدريب الشباب على الصناعات اليدوية.
* 330 مليون جنيه عاجلة للتحديث.. واستكمال إنارة البشاير 2 و 3.. كهرباء الإسكندرية أنهت قوائم الانتظار.. وتوصيل التيار لمن يطلبه فورًا.
* 33 مليون جنيه لمحطات المياه والصرف بأسيوط.
* الأهلي يلقي “ملف العروض” في ملعب البدري.. جلسة عاجلة مع “مؤمن”.. والغزال يجدد طلب الرحيل.
سد النهضة
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا