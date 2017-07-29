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رياضة
تعليق حسام البدري بعد تأهل الأهلي على حساب نصر حسين داي
السبت 29 يوليه 2017 01:02 ص
حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
وكالات:
أعرب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على نصر حسين داي الجزائري والتأهل إلى الدور نصف النهائي في البطولة العربية للأندية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر.
وأكد البدري، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بعد المباراة مساء الجمعة، أن نصر حسين داي فريق منظم وهدد مرمى الأهلي في بعض الفترات خلال المباراة ، ولكن الأهلي تمكن من التعامل مع المباراة بذكاء في الشوط الثاني وتحويل التأخر في النتيجة إلى فوز مستحق.
وأشار إلى أنه غامر خططيا في الشوط الثاني بالدفع بعدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الهجومية ، وبالفعل نجح الأهلي في فرض سيطرته على المباراة والوصول بأكثر من فرصة خطيرة على مرمى نصر حسين داي.
وأوضح أن اللاعبين الذين حصلوا على راحة في دور المجموعات قد يتم الدفع بهم في الدور نصف النهائي ، وذلك حسب جاهزيتهم الفنية والبدنية.
وأشاد البدري بأداء إسلام محارب في الشوط الثاني بعدما تم الدفع به كبديل لأحمد حمودي ، مشيرا إلى أن اللاعب وظف في أكثر من مركز في الملعب بسبب المرونة الخططية التي يمتلكها.
وأشار المدير الفني للأهلي إلى أنه علم من القنوات الفضائية أن هناك عدم رضا عن التحكيم في المباريات السابقة بالبطولة العربية، وأكد أن أزارو لاعب مميز وواثق من قدراته ، لكنه يحتاج فقط أن ينسجم مع الفريق ، وهذا الأمر سيتم تدريجيًا مع تتابع المباريات.
وأعرب البدري عن سعادته بالأداء الرجولي لمحمد نجيب في مباريات البطولة العربية ، خاصة أنه أكمل الشوط الثاني من مباراة نصر حسين داي وهو يعاني من إصابة عضلية.
وقال إنه مقتنع تماما بالقدرات الفنية لعمرو بركات ، والدليل على ذلك رفض رحيله إلى فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الحالية.
النادي الأهلي
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