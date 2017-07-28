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رياضة
البطولة العربية.. الأهلي يتأهل لقبل النهائي على حساب نصر حسين داي
الجمعة 28 يوليه 2017 11:41 م
البطولة العربية.. الأهلي يتأهل لقبل النهائي على حساب نصر حسين داي
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البطولة العربية.. الأهلي يتأهل لقبل النهائي على حساب نصر حسين داي
علي المصري:
تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، للدور قبل النهائي من البطولة العربية، التي تستضيفها مصر، حتي السادس من أغسطس المقبل، بفوزه علي نصر حسين داي الجزائري، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة، على ملعب السلام بالقاهرة، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى للبطولة.
تقدم نصر حسين داي، بهدف عن طريق محمد الهادي بولعويدات، في الدقيقة 61، بتسديدة ضعيفة، فشل محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي، في التعامل معها، قبل أن يحصل وليد أزارو مهاجم الأهلي، علي ضربة جزاء، في الدقيقة 72، ترجمها صالح جمعة لهدف التعادل في مرمى خير الدين بوصوفه، في الدقيقة 74.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل البديل عمرو بركات، هدف الفوز القاتل، بعدما منحه عماد متعب الكرة علي طبق من ذهب، ليسدد صاروخية بيمناه، تسكن شباك بوصوفة، معلنة عن تأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة العربية.
وفي المباراة الأخرى، ضمن المجموعة ذاتها، قلب فريق الفيصلي الأردني، الطاولة على نظيره الوحدة الإماراتي، وحول تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1، وتقدم الوحدة بهدف المغربي مراد باتنة، في الدقيقة 41، لكن الفيصلي انتفض في الدقائق الأخيرة، وتعادل بهدف البولندي لوكاس في الدقيقة 76، وأحرز الليبي أكرم الزوي، هدف الفوز، في الدقيقة 90+2.
بتلك النتائج، يحصد الفيصلي العلامة الكاملة، بفوزه الثالث على التوالي، ويتأهل لنصف النهائي متصدراً جدول ترتيب المجموعة الأولي برصيد تسع نقاط، ورفع الأهلي رصيده للنقطة السادسة، ويتأهل كأفضل فريق ثان، بينما ودع نصر حسين داي، بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط، والوحدة بدون تحقيق أي انتصار، وبـ 3 هزائم متتالية.
النادي الأهلي
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