البنتاجون : كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًّا عابرًا للقارات

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سيـــاســة
البنتاجون : كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًّا عابرًا للقارات
الجمعة 28 يوليه 2017 08:52 م
كوريا الشمالية تتحدى جيرانها بصاروخ بعيد المدى وواشنطن تتعهد بالرد
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كوريا الشمالية تتحدى جيرانها بصاروخ بعيد المدى وواشنطن تتعهد بالرد
سبوتنيك
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الجمعة، إن تقييمها خلص إلى أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًّا عابرًا للقارات قطع مسافة 1000 كم تقريبًا، وسقط في البحر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان.
وجاء في بيان جيف ديفيس، المتحدث باسم البنتاغون، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "رصدت وزارة الدفاع إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا واحدًا في تمام الساعة 10:41 بتوقيت أمريكا الشمالية [17:41 بتوقيت موسكو] ونعتبر أنه كان صاروخًا عابرًا للقارات كما كان متوقعًا".
وأضاف أن الإطلاق لا يشكل تهديدًا لأمريكا الشمالية.
وقد أعلنت لجنة رؤساء هيئات الأركان للقوات المسلحة لكوريا الجنوبية، أن الصاروخ الكوري الشمالي الجديد حلق لمسافة 1000 كيلومتر، وبلغ أقصى ارتفاع له 370 كيلومترًا.
ونقلت وكالة يونهاب عن المصدر أنه تم هذه المرة تجربة صاروخ أكثر حداثة يرجح أنه صاروخ باليستي عابر للقارات.
أمريكا
البنتاجون
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