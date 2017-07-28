البنتاجون : كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًّا عابرًا للقارات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الجمعة، إن تقييمها خلص إلى أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًّا عابرًا للقارات قطع مسافة 1000 كم تقريبًا، وسقط في البحر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان.





وجاء في بيان جيف ديفيس، المتحدث باسم البنتاغون، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "رصدت وزارة الدفاع إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا واحدًا في تمام الساعة 10:41 بتوقيت أمريكا الشمالية [17:41 بتوقيت موسكو] ونعتبر أنه كان صاروخًا عابرًا للقارات كما كان متوقعًا".





وأضاف أن الإطلاق لا يشكل تهديدًا لأمريكا الشمالية.





وقد أعلنت لجنة رؤساء هيئات الأركان للقوات المسلحة لكوريا الجنوبية، أن الصاروخ الكوري الشمالي الجديد حلق لمسافة 1000 كيلومتر، وبلغ أقصى ارتفاع له 370 كيلومترًا.



