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نقل وملاحة
تشغيل أول قطار نقل حاويات من ميناء السخنة للإسكندرية
الجمعة 28 يوليه 2017 08:32 م
السكة الحديد
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السكة الحديد
المال- خاص
أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم، تشغيل أول قطار لنقل البضائع محملًا بالحاويات من ميناء العين السخنة إلى ميناء الإسكندرية بعد توقفه أكثر من عامين، وأن حمولة القطار تصل إلى 1200 طن.
يأتي ذلك في إطار خطة السكة الحديد لتعظيم نقل البضائع بالهيئة؛ لزيادة مواردها المالية.
صرح المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، بأن الهيئة وضعت خطة طموحًا حتى عام 2022 لزيادة حجم نقل المنقول من البضائع على خطوط السكك الحديدية إلى حوالى 25 مليون طن سنويًّا، وأن المستهدف خلال العام الحالي حوالي 6 ملايين طن، بزيادة حوالي 2 مليون طن على العام الماضى.
وأضاف شوشة أن الهيئة تقوم حاليًّا بشراء 100 جرار ضمن خطتها للارتقاء بقطاع نقل البضائع، بالإضافة إلى تجديد السكك وإنشاء وصلات جديدة لخدمة نقل البضائع، بالإضافة إلى تطوير نظم الإشارات؛ لزيادة عوامل الأمان في مسير القطارات.
السكك الحديدية
ميناء الإسكندرية
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