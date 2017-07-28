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اقتصاد وأسواق
وزير التموين : إعادة هيكلة منظومة الخبز الجديدة.. غدًا
الجمعة 28 يوليه 2017 06:42 م
وزير التموين علي مصيلحي
أخر الأخبار
وزير التموين علي مصيلحي
محمد مجدي
يعقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مساء غدٍ السبت، مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن خطوة إعادة هيكلة منظومة دعم الخبز بما يحقق رفع كفاءة وجودة المنتج النهائي.
وأشارت الوزارة، في بيان، منذ قليل، إلى أن المؤتمر سيكون بحضور جميع الشركاء من مطاحن القطاع العام والمطاحن التموينية الخاصة وأصحاب المخابز.
يُشار إلى أنه تم الاتفاق على تحديد تكلفة جديدة لإنتاج الخبز المدعم بنحو 180 جنيهًا لجوال الدقيق بدلًا من 122 جنيهًا.
وزارة التموين
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