وزير التموين : إعادة هيكلة منظومة الخبز الجديدة.. غدًا

يعقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مساء غدٍ السبت، مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن خطوة إعادة هيكلة منظومة دعم الخبز بما يحقق رفع كفاءة وجودة المنتج النهائي.





وأشارت الوزارة، في بيان، منذ قليل، إلى أن المؤتمر سيكون بحضور جميع الشركاء من مطاحن القطاع العام والمطاحن التموينية الخاصة وأصحاب المخابز.





يُشار إلى أنه تم الاتفاق على تحديد تكلفة جديدة لإنتاج الخبز المدعم بنحو 180 جنيهًا لجوال الدقيق بدلًا من 122 جنيهًا.







