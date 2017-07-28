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بنـــوك
باركليز يخسر 1.2 مليار جنيه استرليني
الجمعة 28 يوليه 2017 03:46 م
بنك باركليز مصر
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بنك باركليز مصر
رويترز
أعلن بنك باركليز، عن تكبده خسارة عائدة للمساهمين بلغت 1.2 مليار جنيه استرليني (1.57 مليار دولار)، في النصف الأول من العام، مع تحمله 2.5 مليار استرليني مرتبطة ببيع أنشطته الأفريقية.
وقال البنك اليوم، الجمعة، إنه خسر 1.4 مليار استرليني، لبيع حصة نسبتها 33 بالمئة في مجموعة باركليز أفريقيا، كما تحمل تكاليف انخفاض قيمة قدرها 1.1 مليار استرليني، مرتبطة بصفقة البيع.
وفي يونيو خفض باركليز حصته في مجموعة باركليز أفريقيا، إلى 15 بالمئة، ليضع نهاية لوجود رئيسي في القارة، استمر أكثر من 90 عامًا مع عودة البنك للتركيز على بريطانيا والولايات المتحدة.
وعزز بيع الوحدة الأفريقية نسبة كفاية رأس المال الأساسي للبنك إلى 13.1 بالمئة، وقال المصرف إنه سيرفع النسبة إلى 13.4 بالمئة حالما يؤتي التخارج أثره الكامل.
وسجل باركليز أرباحا قبل الضرائب بلغت 2.3 مليار استرليني، في النصف الأول مقارنة مع ملياري استرليني في نفس الفترة قبل عام، قبل أن تشمل النتائج أثر بيع الوحدة الأفريقية.
وجاءت الأرباح دون متوسط تقديرات المحللين، التي جمعها البنك والبالغ 2.7 مليار استرليني.
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