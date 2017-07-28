الرباعي العربي يبحث مستجدات الأزمة مع قطر غدا

السفير سامح شكرى

سمر السيد:



يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، غدا السبت، إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية كل من مصر، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات المقرر عقده في البحرين غدا وبعد غد.



وذكر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - فى بيان صحفى اليوم الجمعة - أن مشاركة سامح شكري في اجتماع الرباعي العربي، تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في القاهرة يوم 5 يوليو، بأن يعقدوا اجتماعهم التشاوري اللاحق في مملكة البحرين في نهاية شهر يوليو الجارى.



وأوضح أن تلك الاجتماعات تعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها، والتأكيد على مطالبها من دولة قطر، وتقييم مستجدات الوضع ومدى التزام قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبي في الشئون الداخلية للدول الأربع.