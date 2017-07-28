مصر للطيران تستقبل الطائرة السادسة من بوينج

مصر للطيران

دعاء محمود



استقبلت شركة "مصر للطيران"، صباح اليوم الجمعة، طائرتها السادسة إلى مطار القاهرة الدولى، وذلك ضمن الصفقة التي تمت مؤخراً مع شركة بوينج العالمية، وتضم 9 طائرات من نفس الطراز على أن تصل الثلاث طائرات المتبقية تباعاً هذا العام، وبهذا تصبح هذه الطائرة رقم 26 من نفس الطراز والـ 66 بأسطول الشركة الوطنية.



وفى السياق ذاته، أعلن صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه في ضوء استمرار الشركة في خطة تحديث أسطولها، نسعى لتزويده بـ 33 طائرة من أحدث الطرازات العالمية، والتي تتنوع بين قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى وفقًا لاحتياجات التشغيل وخطة الإحلال والتجديد، مضيفا أن مصر للطيران ستتعاقد على ضم تلك الطائرات قريباً لأسطولها فور انتهائها من دراسة العروض التي قدمتها كبري الشركات المصنعة للطائرات والشركات العالمية المختصة بتمويل شراء الطائرات.



وقال الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إنه بالإضافة إلى المواصفات الفنية واقتصادية التشغيل والتي يتمتع بها الطراز، فإنه يضم العديد من مستويات الرفاهية حيث يتكون من 154 مقعدًا بواقع 16 لدرجة رجال الأعمال و138 للدرجة السياحية، وكذلك أكبر مساحات لتخزين حقائب اليد علي متن الطائرة وإضاءة سقفية بتقنية LED تعزز من الشعور برحابة الطائرة وجدران جانبية جديدة مزدانة بنقشات عصرية وديكورات والوان أكثر إشراقا وإطارات جديدة للنوافذ، ومصادر طاقة جديدة لشحن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وغيرها أثناء الطيران.



وتابع: أنه تم زيادة المسافة بين مقاعد الطائرة وبعضها لتصل إلى 32 بوصة في الدرجة السياحية، و45 بوصة في درجة الأعمال لتفوق بذلك المساحة الموجودة في هذا النوع من طراز الطائرات والمتعارف عليها على المستوى العالمي، بالإضافة لاحتوائها على نظام فيديو شخصي لعرض أحدث الأفلام الروائية والتسجيلية.



كما تم تزويد كابينة الطائرة بأنظمة ترفيهية متقدمة، ويعد هذا الطراز الأول من نوعه في استخدام نظام AVOD (Audio Video on Demand) والذي يتمتع بوجود شاشة شخصية أمامية لكل مقعد يسمح للراكب بمشاهدة الشاشة بشكل ذاتي ومختلف عن باقي الركاب.